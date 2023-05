Folytatódik a balhé! Azahriah ismét nekiment G.w.M-nek

Már éppen azt hihettük volna, hogy G.w.M és Azahriah között csillapodtak a kedélyek, ám tévedtünk. A két előadó egymás közti vitájának itt a legújabb epizódja: és azt látni kell, hogy a 21 éves Azahriah, polgári nevén Baukó Attila és a 26 éves G.w.M, azaz Varga Márk nem ma kezdték az adok-kapokot...

Kemény véleménnyel illette újra a pályatársát Azahriah Fotó: Kiss Annamarie

Szívesen bírálja nyilvánosan kollégáit

Az alig 21 éves srác évekkel ezelőtt tűnt fel vlogjával, s már akkor elsöprő lendülettel vette be a magyar zenei szakmát: csakhamar hazánk egyik legnagyobb, és egyben legfiatalabb sztárja lett. Azonban tény: hogy kissé felvágták a nyelvét... A balhézást egy másik rapper, Mr. Missh indította el, aki Azahriah kigúnyolásával verte ki a biztosítékot, és csak ezután következett a fent említett két zenész csúnya összeszólalkozása. Az Arénás üggyel úgy nézett ki, lezárulhat a balhézás, de nem így lett... A sajtóból jól ismert palacsintafesztiválos botrány is Azahriah nevéhez köthető, amióta senkinek sem kell őt bemutatni.

Azahriah szerint G.w.M egy megélhetési zenész

Osváth Zsolt, ZSOWtime című műsorában Azahriah vendégeskedett, és többek között most is sokat beszélt, mi több, véleményezte kollégáját, G.w.M-et.

– Ez a jelenség, amit csinál...A bulvárszereplés... Bár én alapból nem őt ba**tatom, amikor elmondom a véleményem, de magára veszi mégis. De tudom van önérzet a világon, és ha az én zenéimet kezdené el lesz*rozni valaki, én is magamra venném...

Én alapból sem a fazonját, sem a zenéjét nem csípem, hát nem fogok vele jópofizni!

– mondta a fiatal zenész nem éppen nyomdafestéket tűrő kifejezésekkel tűzdelve.

– Azt nem szeretem, hogy a G.w.M és hasonlók nem a közönségre, és a zeneiségre fekteti a hangsúlyt, hanem az anyagiasságra. Neki nem az a fontos, hogy a közönség, meg a zene rendben legyen, mint nekem. Míg én mindig a zenémról, vagy a közönségemről beszélek, ő addig az autóról, meg a ruhákról, mi mennyibe került.

Elég sanszos, hogy azért csinálja az egész zenebizniszt, hogy az abból befolyó pénzből lehessen "flexelni"...

– fejtette ki Azahriah, és ezen a pontos véleménye egyértelmű: megélhetési zenésznek tartja Varga Márkot.

"Belém is állna!"

Ha hazánk kis zeneipari egységét nézzük, nyilvánvaló, hogy megtörténhet, az is, hogy a két zenész véletlenül személyesen is találkozik. Osváth Zsolt éppen arra volt kíváncsi, vajon mi is történne egy ilyen szituációban...

Nem lenne ott semmi érdemi kommunikáció, csak trash, csak a balhé. Még belém is állna. Pitiáner hülyeség!

– Lett volna lehetőségünk a nézeteltéréseinket normál módon tisztázni, de nem értette hogy nem őt akartam cinkelni, magára vette, és azt gondolta, beleállok a családjába is. Persze, az ez egy más dolog, hogy amúgy ne rakogassa már ki a babát, ha kell ha nem, míg nem szabad akaratából dönt úgy, hogy közszereplő lesz a gyerek. Én is megtapasztaltam már, hogy ezt szorongással is tud járni...– zárta le végül Azahriah, ezzel valószínű egy újabb "atombombát ledobva." G.w.M. véleményét is szerettük volna megkérdezni, vajon ő mit mondana fiatalabb kihívónak, azonban minden igyekezetünk ellenére, nem értük el a zenészt.