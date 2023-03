„Már szégyen kategória…" – egymásnak estek Azahriah és G.w.M rajongói

Már nem csak Azahriah és G.w.M áll háborúban egymással, hanem a két zenész rajongótábora is! Kettejük harca egészen a tavalyi évre nyúlik vissza, amikor Mr. Missh kapcsán szólalkoztak össze. Akkor a 21 éves énekes burkoltan megkérdőjelezte az imént említett rapper tehetségét, ami annyira bántotta G.w.M-et, hogy ő is beszállt a buliba. Akkor egy hosszú videóban osztotta ki az európai turnéra készülő fiút, többek között egy senkiházi b*zinak, és egy tiszteletlen kis k*csögnek nevezte. Bár sokan várták erre a választ, Azahriah inkább a hallgatás mellett döntött, egészen a Papp László Arénában tartott koncertjéig…

Azahriah és G.w.M után a két előadó rajongói is egymásnak feszültek Fotó: Bors

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Toi-Toi WC-s botrányáról elhíresült fiatal 12 ezer ember előtt alázta meg Kulcsár Edina férjét, ráadásul nem is akárhogy. A koncertje elején két híradós konferálta fel a tehetséges ifjú zenészt, amihez egy fiktív történetet kreáltak. Ebben az énekes elrablását jelentették be, majd „finoman” megalázták G.w.M-et is.

Kellemetlen frekvenciák hallgattatásával kínozták

– mondta a híradós, a háttérben pedig a megkötözött Azahriah volt látható, ahogy G.w.M albumát hallgattatják vele. Bár a történtek elszenvedője egyelőre nem reagált az alázásra, a rajongói megtették helyette. Nyomdafestéket nem tűrő módon osztották ki a 21 éves srácot, akit pedig saját követői védtek be.

„Minek kell nyilvánosan alázni egymást?”

A megjelent cikkek alatt szabályos kommentháború bontakozott ki. Vannak, akik jót nevettek Azahriah húzásán, egyesek gyerekesnek tartják, míg mások szerint G.w.M-et nem lehet egy lapon említeni a fiatal fiúval. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:

Már szégyen kategória… Minek kell nyilvánosan alázni egymást? Egyik sem különb a másiktól

– fakadt ki valaki, ám csak ezután harapództak el igazán az indulatok.

„Szerintem már lassan egy évtizede nem követem a hazai zenei életet, ennek ellenére Azahriah-tól több zenét hallottam, plusz több sikert is, mint a másik kettőtől együttvéve. Szerintem ez elárul egy s mást arról, ki is a nagyobb előadó.”

„Nem értem, hogy ez a 21 éves kis h*gyos mit ugat a Petőfi Sándor-bajsza alatt. Ugyanúgy el fog tűnni a süllyesztőben, mint a többi pávafejű” – szúrt oda egy G.w.M-rajongó.

Egy szó, mint száz, Azahriah Magyarország mai legjobb zenésze, G.w.M pedig a kolbászfesztiválok királya

– fogalmazott egy másik kommentelő.

Szerinted kinek van igaza?