Mi lesz ebből? Azahriah ezrek előtt ugrott neki G.w.M-nek

Most szinte az egész ország Azahriah lábai előtt hever, hiszen a legfiatalabb előadóként sikerült megtöltenie a Papp László Budapest Sportarénát. A fiatal tehetség azonban nem csak a sikereivel került a köztudatba, többször botrányaitól volt hangos a sajtó. Elég csak a Szolnoki Palacsintafesztiválra gondolnunk, ahol az egyik rajongójával papás-mamást játszottak a toi-toi vécék mögött, mindezt pedig videóra is vették. Ám ez még nem minden! Nem sokkal később két kollégájával is összeszólalkozott...



Azahriah ismét nekiment G.w.M-nek Fotó: Instagram, Bors

Utóbbi kirobbantója Mr. Missh volt, aki minden előjel nélkül, az énekes egyik dalába kötött bele: „Azt mondja, kicsit rocksztár. Kisgyerek, kisgyerek... A rocksztár fogalma az egy kicsit bővebb... Azt mondja, kicsit rocksztár, hát ja, csak kicsit.”

Persze, ezek után Azahriah sem késlekedett a válasszal, hosszasan írt csalódottságáról, na meg, egy kicsit oda is szúrt a rappernek.

„Ezt elfelejtetted a fejemhez vágni faszim, amikor a benzinkúton képért jöttél oda vágod, és arról áradoztál, hogy mi vagyunk Deshsel az új nagy hullám. Én a pizza king type rappesek közül téged gondoltalak az egyetlennek, aki annak ellenére, hogy trash, legalább autentikus, mert real. Sajnálatos” – fogalmazott akkor a fiatal, aki üzenetével csak még jobban kihúzta a gyufát. Nemcsak Missh-nél, de G.w.M-nél is.

Kulcsár Edina férjét annyira bántották Azahriah szavai, hogy nyomdafestéket nem tűrő módon vágott vissza a fiúnak. Többek között egy senkiházi b*zinak, és egy tiszteletlen kis k*csögnek nevezte.

„Tényleg vegyél vissza az arcodból, mert ez most már nagyon gusztustalan stílus ahogy beszélsz. Mi az, hogy pizza king type rapper? Már akkor fellépni jártunk, mikor még azt sem tudtad, mi lesz belőled. Most már tényleg jó lenne visszavenni a szádból, mert nagyon elhiszed magad öcsém. Örüljél annak, hogy a Missh rólad beszél, hát basszus, sose leszel egy Missh. Egy igazi kis senkiházi b*zi vagy, egy tiszteletlen kis k*csög" – írta annak idején a rapper, s akkor ezzel úgy tűnt, pontot is tettek az ügy végére.

Nincs még vége!

Azt hihetnénk, hogy G.w.M beszólásával véget ért a celebháború, azonban még csak most kezdődött el. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az alig 21 éves énekes telt házas koncertet adott múlt pénteken a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a rapperről is megemlékezett, nem is akármilyen módon... A koncert elején két híradós konferálta fel Azahriaht, amihez egy fiktív történetet gyártottak. Szellő Istvánék az énekes elrablását jelentették be a nagyközönségnek, közben pedig elhangzott egy olyan mondat is, aminek G.w.M biztosan nem fog örülni.

Kellemetlen frekvenciák hallgattatásával kínozták

– mondta a híradós, a háttérben pedig a megkötözött Azahriah látható, ahogy G.w.M albumát hallgattatják vele.

Bár a rapper egyelőre még nem reagált a dologra, az biztos, hogy az énekes új szintre emelte a botrányt!