Új életre kel az LGT Táncképek, mutatjuk a kulisszatitkokat

2001-ben mutatta be nagy sikerű előadását „Mindenki – LGT Táncképek” címmel a Sárközi Gyula Társulat elődje, a KFKI Kamarabalett a Madách Színházban. A darab a tánc eszközeivel, egyedülálló esszenciával vázol fel hétköznapi emberi sorsokat, karaktereket. A színpadon olyan slágerek csendülnek fel, mint a Miénk itt a tér, az Engedj el, a Boksz, a Nem adom fel, A csúnya fiúknak is van szíve, a Gondolj rám vagy a Mindenki. Akik olvassák ezeket a címeket, már hallják is magukban a dallamokat, feltámadnak az érzelmek, emelkednek a lábak, nyílnak a szívek – és ennek pont így kell lennie.

Sárközi Gyula az előadás egyik megálmodója. Tőle megtudjuk, hogy az LGT számokat úgy fűzték össze Presser Gáborral, hogy egy mese született belőle, az élet meséje. A darab korábban bemutatott első felvonását Szakály György koreografálta, akkor a klasszikusabb változatban kelt életre. Az idei, novemberi műsorban viszont Jurányi Patrick koreográfiájában láthatják a nézők a méltán népszerű előadás első részét. A második felvonás Miénk ez a cirkusz címmel Sárközi Gyula munkáját dicséri. Az LGT Életképek formailag a showtánc és klasszikus táncelemek ötvözetéből áll.

2002-ben a Szigeten 40-50 ezer ember előtt táncoltunk

– meséli a koreográfus, majd lelkesen felidézi azt az egyedülálló élményt, amikor a Margit-szigeti előadáson Somló Tamás chopperrel gurult be a színpadra, és Medveczky Ilonával együtt táncoltak a Boksz című dalra.

Sokáig játszottuk az LGT Táncképeket, utoljára 2010 elején hullt le a függöny a darab után. Úgy gondoltuk, pihentetjük egy kicsit. Most eljött az idő, megújultunk, a RaM ArT Színházban kel életre a produkció.



Külön érdekesség, hogy nemcsak a Sárközi Gyula Társulat áll színpadra, hanem a Madách Táncművészeti Iskola pesti és budai növendékei is ott lesznek a 40-50 szereplőt felvonultató előadáson. Fontos résztvevők az iskolások, akik már eljutottak arra a szintre, hogy a fizető közönség elé, a színpadra fel merjék őket engedni.

Fotó: Sárközi Adrienn



- Az ifjú tácosok több előadásban is szerepelnek, komoly próbatétel ez nekik - mondja büszkén a táncos-koreográfus. A társulat megkapta a jogot Presser Gábortól és az LGT csapattól. Nagy reménnyel állnak a nézők elé: november 30-án lesz a premier, december 30-án pedig a következő előadás. - Novemberben készülünk a Diótörő című előadásra is. Úgy tudom, Budapesten e táncos előadások közül a Magyar Állami Operaház áll az első helyen, majd a Budapesti Operettszínház, és méltán mondhatom, hogy a Sárközi Gyula Társulat a Madách Táncművészeti Iskola növendékeivel, mi vagyunk a következő helyen, akiket a szakma jegyez. A LGT Táncképekkel pedig most olyan nagyszabású bulit csinálunk, amire mindenképpen érdemes eljönni: katartikus táncos élményt kapnak az emberek, olyan dalok szólítják meg a lelküket, amelyek végig kísérték eddigi életüket – emeli ki Sárközi Gyula.

- Egyszer Seregi László azt mondta, egy darab akkor jó, ha az ember kimegy a színházból és a lelke még ott marad pár percig a falak között. Én azt hiszem, ennél a darabnál is ez működik. Nagyon sok lelkes fiatal van az előadók között, akik mélyen hisznek a zene és a tánc szeretetében.