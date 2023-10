Tóth Andi képekkel bizonyította: nem minden a vadulásról szól - Fotó!

Legutóbb Tóth Andi egy estére újra televíziós szereplést vállalt, ráadásul még dalra is fakadt. S ha már énekelt, beleadott apait-anyait is, majd’ leszakadt a csillár a stúdióban.

Fotó: Máté Krisztián

A díva most egy kicsit visszavett a tempóból, az Instagram oldalán mutatta meg, hogy ha kell, tud pihenni is. Nem is akármilyen körülmények között, ugyanis az énekesnő nagyon hangulatos őszi képeket posztolt, amin kutyájával együtt heverésznek az őszi falevelek között.

Mint ahogy Andi is írja, most már bizony lassan tényleg itt az igazi ősz.