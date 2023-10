Sokkoló fotókat kaptunk: Katalin hercegné kerekesszékbe került

Katalin hercegnének mindene a jótékonykodás. Többek között azért is ilyen nagy a népszerűsége, mert nemcsak szép és okos, hanem példamutató feleség és édesanya, aki nemcsak a saját gyermekeinek anyja kíván lenni, de az egész népé. Éppen ezért a rajongók meghatott döbbenettel nézték, ahogy másik miatt kerekesszékbe ült.

Katalin hercegné nemcsak saját gyermekeinek kíván az anyja lenni / Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Wales hercegnéje nemrégiben a Hull FC-hez utazott, hogy részt vegyen egy jótékonysági rugby kupán. Aki azonban azt hiszi, hogy csupán a lelátóból figyelte az eseményt, az súlyosan téved. Fogyatékossággal élők játszottak ezen a napon, kerekesszékes rugby volt, Katalin hercegné pedig be is állt versenyezni. Ő maga is tolószékbe ült, és játszani kezdett. Ezzel a gesztussal arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos a testi fogyatékossággal élőket támogatni a sportban. Tavaly Anglia rendezte meg a Kerekesszékes Gögbi világbajnokságának, és Katalin elárulta, hogy a családdal ők maguk is nézték, a döntőt végig izgulták, a kis Lajos pedig teljesen bezsongott.

Katalinnak egyébként most is be volt kötözve két ujja. Ugyanaz a kettő, amelyek akkor is sérültnek tűntek, amikor a hercegné börtönlátogatásra ment. Már akkor teljesen felfordult a világ, s mindenki azt találgatta, hogy vajon mi történt. Nem sokkal később Katalin elárulta, hogy a gyerekekkel trambulinozott, akkor sérült meg - írja a Mirror.