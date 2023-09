Aggódnak a rajongók: megsérült Katalin hercegné - Fotók!

Katalin hercegné egy korábbi interjúban elmondta, hogy gyakran szokott a kertben lévő trambulinon játszani a gyerekeivel együtt, így valószínűleg egy ilyen esetből lett most kisebb baj. A hercegné egyébként a börtönlátogatás során ragaszkodott ahhoz, hogy ő is ugyanazon a beléptetési procedúrán essen át, mint a rabok családtagjai. Emiatt a biztonsági átvilágítás során neki is térdre tett kézzel ülve kellett kivárnia, hogy Penny, a drogkereső labrador végigszimatolja őt – számol be róla az Express.

Fotókon Katalin hercegné sérülése: