Rohantak a mentők: öt infarktus és egy agyvérzés után sztrókot kapott Lajsz András

Újrakezdem az életem a semmiből. Itt ülök egy harmincéves kisautóban, amit az egyik barátomtól kaptam kölcsön, és boldog vagyok attól, hogy süt a nap. Most már tudok örülni az ilyen apróságoknak is. Az egyik infarktusomnál meghaltam, újra kellett éleszteni. Ott a kórházban megértettem, hogy mi is a fontos az életben. Volt nagyon drága autóm, sok pénz a zsebemben. Na és? Azt nem tudtam volna magammal vinni a sírba... Most úgy érzem, mindenem megvan, pedig a régi életemhez képest semmim sincs. Mégis így jó minden. Hálás vagyok a feleségemnek, hogy visszafogadott, és a sorsnak, hogy adott még egy lehetőséget az újrakezdésre