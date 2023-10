Ördög Nóri egyéjszakás kalandja: „Még annál is mélyebbre ment az élmény, mint számítottam”

Aki egy kicsit is követi a Nánási családot, azaz Ördög Nórit és férjét, a fotóművész Nánási Pált, az tudja, menyire szeretnek utazni, kalandozni a nagyvilágban. Egészen távoli és egzotikus helyekre is eljutottak már (jártak a Maldív-szigeteken, Finnországban – az Északi sarkkörön túl, az Egyesült Arab Emírségekben, a kontinensek közül Európa mellett megfordultak Ázsiában és Amerikában is), több útjukról videónaplót is készítettek, mindezek tükrében igazán meglepő, melyik település szerepelt a TV2 műsorvezetőjének bakancslistáján. Ördög Nóri friss Instagram-bejegyzésében erről az egyéjszakás kalandról mesélt.

Fotó: Metropol/SzL

„Egyéjszakás kaland. Nánási Pál meglepetése volt még a szülinapomra, hogy valamikor elrabol valahova valamit csinálni. Nagyon-nagyon régóta a bakancslistán volt Palkonya. De ezzel a csodás kései nyárral megspékelve még annál is mélyebbre ment az élmény, mint számítottam. Szarvasgombát kerestünk, jókat ettünk-ittunk, és tényleg lelassultunk, ahogy Palkonya jelmondata is kéri mindenkitől, aki megérkezik a faluba.”

– írta a műsorvezető, aki fotókat is mellékelt a bakancslistás kalandról.