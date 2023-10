Valóigaz, a mai napig nem tisztázott, hogy Marics Peti és Kovács Gyopár hányadán áll egymással. Csupán az apró jelekből, és a barátok elszólásaiból lehet sejteni, hogy még egy párt alkotnak. Gyopár ugyanis többször felbukkant már a ValMar koncertjein, illetve Valkusz Milán barátnőjével, Petrával is sokat lóg. Ám ezúttal nem ez foglalkoztatta leginkább a netezőket, hanem az, hogy Marics Peti barátnője mennyire hasonlít az egyik külföldi világsztárra legújabb fotóján.

Ikertornyok

Igaz, hogy elsősorban mindenki Tóth Andi hasonmásának titulálta, azonban ha jobban megvizsgáljuk, inkább Kylie Jennerre hajaz. Gyopár a világsztárhoz hasonlóan sminkel, sőt még a stílusukban is akad párhuzam. Mondhatni, a színésznő nagyon ügyesen elvegyülhetne a Kardashian-Jenner klánban, bár az is igaz, hogy ő a természetes szépséget képviselné a többiek között. Illetve némi kultúrát is vinne a milliárdos családba, tekintve, hogy már évek óta elismert színésznője kis hazánknak.

Ám nem csak nekünk tűnt fel a hasonlóság, de a kommentelőknek is. Marics Peti barátnője ugyanis számtalan üzenetet kapott, hogy akár a világsztár elveszett testvére is lehetne.

Kylie Jenner jutott eszembe először, ahogy ránéztem a fotóra. Aztán megláttam a nevedet. Brutál a hasonlóság

- fogalmazott valaki az elsők között, majd következtek a többiek.

„Gyönyörű vagy, azt hittem, hogy Kylie Jenner van a képen" - írta egy másik rajongó.

Kíváncsiak voltunk, hogy mit szól mindehhez Gyopár, azonban a megkeresésünkre nem reagált a színésznő.

