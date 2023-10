Kibékült az exével, vagy újra szerelmes? – Sejtelmes fotó Halastyák Fanni „Nemazalány”-ról

Halastyák Fanni „Nemazalány” és Szlépka Armand az Ázsia Expressz harmadik évadában már szerepelt együtt, ahol a fődíjat, a tízmillió forintot is elvihették. Múlt héten a TV2 bejelentette, november 6-tól indult a Párharc című műsor, melyben a szerelmesek együtt kaptak ismét szerepet. A fiatalok kapcsolata, legalábbis a sportoló részéről egyéjszakás kalandnak indult, a történetük szépen alakult, szerelem szövődött közöttük, és összeköltöztek. Éppen ezért mindenkit váratlanul ért a sajtótájékoztatóján tett bejelentésük: közös szárnyalásuk véget ért.

Nyáron már egyszer pletykáltak a szakításukról, az énekesnő akkor még mindent tagadott Fotó: TV2

Az énekesnő nem kívánta részletezni, mi áll a szakításuk hátterében, csak szűkszavúan nyilatkozott a történtekről.

„Barátok maradtunk, tiszteljük egymást, és felnőttként tudjuk kezelni a helyzetet” – mondta Fanni, aki Instagram-sztorijában egy meglehetősen árulkodó fotót tett közzé. A romantikus hangulatú képen egy férfi fekszik mellette, ám az nem derül ki, hogy ki szerepel a fotón, hiszen mindkettőjüknek csak a keze és az őket körülvevő miliő látszódik, mint ahogy az sem, valójában mikor is készülhetett a fotó. Mindenesetre elgondolkodtató, vajon máris sikerült túllépni szerelmén, és egy új kapcsolat körvonalazódik az életében, vagy épp ellenkezőleg, a fiatalok újra összejöttek.

Múlt héten szombaton ugyanis együtt jelentek meg a Dancing with the Stars stúdiójában, ahol Gelencsér Timi interjúvolta meg őket a háttérműsorban. Fanni és Armand együtt jöttek-mentek, a kamerák sem zavarták őket, a testbeszédük azonban semmit nem árult el, vajon hányadának állnak jelenleg egymással. Viszont az is tény, nem fogták meg egymás kezét, inkább a távolságtartás jellemezte az ottlétüket.

Fotó: Instagram