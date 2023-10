Friss fotón Hódi Pamela kislánya, kész kishölgy már

Nemrég nagyon sok durva kommentet kapott közösségi oldalán Hódi Pamela. Többen is azzal vádolták, hogy hadar, és ezért azonnal beszédtechnika tanárhoz küldték.

Hódi Pamela Fotó: Máté Krisztián

Ennek ellenére Pamela továbbra is nyitott maradt követői számára. Sőt a minap egy nagyon komoly témát vetett fel Instagram-oldalán. Mint azt bejegyzéséből kiderült, először hallani sem akart arról, hogy Oliviát bölcsődébe járassa, ám szép lassan a biztos nem átalakult talánba, majd biztos igenbe. Most pedig már megtapasztalva a bölcsis napokat határozottan jelenthette ki, hogy bizony jó döntést hozott.

Közel 2,5 évesen megkezdte a mi kisbabánk a »dolgos« hétköznapokat, így most hogy a 4. hete járunk bölcsibe, azt mondhatom, hogy jól döntöttünk. A beszoktatás gördülékenyen ment, bár hol azért sírtam mert ő sírt, hol azért pityeregtem mert egy puszival elköszönt és mire egyet pislogtam már a szobában játszott. Az elszakadás a beszoktatás sokszor valóban a szülőnek a nehezebb

– írta megható bejegyzésében Hódi Pamela.

A modellédesanya arra is megadta a kendőzetlen választ, hogy miért döntöttek mégis amellett, hogy Olivia, vagy ahogy ők hívják Via bölcsibe is járjon. Döntésük hátterében elsősorban a kislány állt, aki már unatkozott otthon, mert nem tud sajnos egyedül játszani.

Minden reggel izgatottan várja és készül a bölcsire, lelkesen választja ki a plüsst amit magával visz és épp annyira lelkesen drámázik a pörgősért (szoknya)

– mesélte büszkén Pamela, akinek a kislányáról készült friss fotóját ide kattintva tekintheted meg.