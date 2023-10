Turbósebességre kapcsolt Esztergályos Patrik szerelmi élete! Az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző egy éve ismerte meg szerelmét, most pedig megtörtént a lánykérés.

Halloweeni partin ismerkedtek meg

Az Exatlon című sportrealityben is brillírozó Patrik még év elején beszélt a Ripostnak az új kapcsolatáról:

„Egy halloweeni partin ismerkedtünk meg, egy közös barátunk volt a kerítő. Majdnem nem mentem el a bulira, de végül rászántam magam. Nem is voltam beöltözve, egy kockás ingzakó volt rajtam, maximum Ted Bundynak mondhattam volna magam. A barátnőmön teljes arcát takaró smink volt, Joker-szerű. Csak a szemét és a haját láttam, és hogy igen dekoratív lány” – mesélte akkor a kezdetekről. A fiatalok azóta összeköltöztek és egy közös kutyát is vállaltak!

Felgyorsultak az események

Bár Patrik nemrég még azt nyilatkozta, hogy az ezt megelőző, Pap Dorcival való kapcsolatából okulva, ezúttal szeretne lassan haladni. A dolgok mégis felgyorsultak körülötte, hétfő este ugyanis már lánykérős fotóval jelentkezett az Instagramján:

Minden melletted töltött pillanat boldogság, minden tőled kapott tanulás életre szóló és minden szeretet, ami belőled áramlik, nem e világi! Szeretlek, menyasszonyom

– szólt a romantikus fotóhoz mellékelt szerelmi vallomás. A bejegyzésüket elárasztották a gratulációk, a kommentszekcióban Rubint Réka is feltűnt, szívbéli gratulációját küldve.