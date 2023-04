Egy házban, de külön emeleten él a TV2 sztárja és szerelme

Fontos mérföldkőhöz érkezett Esztergályos Patrik és kedvese kapcsolata. Az Exatlonban is brillírozó ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző komoly döntésre szánta el magát. Kiskutyával lepte meg választottját!

Nagy a boldogság, kutyussal bővült a párosuk. Fotó: Esztergályos Patrik

– Nóri nagyon régóta vágyott egy kutyusra. A korábbi párkapcsolataiban ez nem valósult meg, s úgy voltam vele, hogy ha valakivel, hát velem élje meg! A szülinapján leptem meg a hírrel, hogy elhozhatunk egy törpe uszkárt. Meg kellett várnunk, hogy nyolchetes legyen, de most már egy hete velünk van – mesélte a Metropolnak Patrik, akinek az elmondása szerint a kutyus most még olyan, mint egy plüssállatka. De óhatatlanul kisbabához is hasonlítja őt.

Tényleg olyan mint egy kisgyerek. Azzal a különbséggel, hogy egy babát nem lehet egyedül otthon hagyni

– viccelődött Patrik, majd elismerte: nem túl szigorú „szülő”, csinos barátnője inkább következetes: – Inkább Nóri a szigorúbb. Lola még sokat harapdál, csak úgy, mint a legtöbb kölyökkutya. Most biztos sok állatbarát felhördül majd ezen, de én hagyom, hogy a kezemet is harapdálja játékosan, mert olyan kis imádnivaló! De persze azért odafigyelünk, hogy egészséges legyen, és a következetesség is fontos lesz a nevelésében. Tudom, hogy ez nagy vállalás egy ilyen friss kapcsolatban, de én biztos vagyok magunkban, abszolút azt érzem, hogy jól döntöttünk, hogy bevállaltuk.

A sportoló lapunknak elárulta, bár párjával lényegében egy helyen élnek, de mégsem egy háztartásban!

– Jól ki van alakítva ez: ugyanabban az óbudai újépítésű társasházban élünk: Nóri a hetedik emeleten, én a másodikon! – árulta el Patrik nevetve.

– Az időnk nagy részét együtt töltjük, de még mindkettőnknek jó, hogy néha van hová elvonulnunk, ha egy kis egyedüllétre vágyunk, vagy intézni valónk van. A kutyusunk, Lola inkább Nóri lakásában van. Ő be is viheti a munkahelyére, én pedig napközben el tudok menni érte. Tényleg olyan, mint egy gyerek – tette hozzá.

Patrik az új munkahelyéről is beszélt a lapunknak:

– A tatabányai Forrás Rádiónál lettem hírszerkesztő, hírolvasó. Felelősségteljes pozíció, nagy álmom válik ezzel valóra. A vívószövetség marketing osztályánál is vannak feladataim. A tévés szereplésektől sem zárkózom el, abban viszont biztos vagyok, hogy a párommal együtt nem szerepelnék. Volt már ebben rossz tapasztalatom, és nem szeretném ennek kitenni sem őt, sem a kapcsolatunkat. Most így vagyunk boldogak, a reflektorfénytől hátrébb lépve. Komoly terveink vannak a jövőre nézve, de ez egy következő cikk témája – szögezte le mosolyogva Patrik.