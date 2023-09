Visszaélnek Molnár Tamás nevével és arcával

A hírességek nevével visszaélő csalók a legtöbb esetben a könnyen szerzett haszon reményében próbálkoznak ezzel a módszerrel. Máskor személyes- és bankkártya adatokat, illetve pénzt csalnak ki a gyanútlan rajongóktól, de az sem ritka, hogy követőket akarnak gyűjteni. Az sem rettenti el őket, hogy a személyi adatokkal való visszaélés bűntette miatt akár több év börtönbüntetést is kaphatnak. Ezúttal Molnár Tamás esett a célkeresztjükbe.

Molnár Tamás durva csalás áldozata lett (Fotó: Ripost)

Újabb sztár esett áldozatul

Vannak egészen profik, akik időt és energiát nem sajnálva az apró részletekig tökéletes másolatot készítenek egy-egy sztár közösségi oldaláról, sokakat becsapva ezzel. A kevésbé alaposak esetében viszont hamar kiderül a turpisság. Ez utóbbi történt Molnár Tamással is.

Az énekes TikTok-csatornáján található videókat eddig több mint 73 ezer felhasználó lájkolta, talán ezért is akadt meg rajta a szeme annak, aki úgy gondolta, hogy lekoppintja az oldalt. Arra gondosan ügyelt, hogy a profilképe megegyezzen azzal, ami Tamás oldalán szerepel és több videóját is lelopta, hogy még inkább hitelesnek tűnjön. Azzal már egyáltalán nem foglalkozott, hogy az eredeti TikTok-csatorna logóját eltüntesse róluk, a szemfülesek ezért könnyen kiszúrhatják, hogy ez bizony egy hamis profil.

A bal oldali kép az énekes valódi TikTok-csatornája, a jobb oldali a csaló készítette

(Fotó: TikTok)

Sokakat becsaphatott

A csaló másképpen is visszaél Tamás nevével, mégpedig úgy, hogy üzenetet küld a rajongóknak és próbálja elhitetni velük, hogy maga az énekes írt nekik.

A Metropol egyik olvasóját is megkereste, aki úgy gondolta, nem mehet szó nélkül amellett, hogy a kiberbűnöző megtéveszti az embereket. A csaló az általa küldött üzenetben Tamás bőrébe bújva megköszöni az eddigi támogatást, az erősen magyartalan sorokból azonban rögtön kiderül, hogy az illető szövegfordító programot használt. Amikor valaki hasonló üzenetet kap, érdemes alaposan megnézni a részleteket és jelenteni a csatornát az oldal adminisztrátorainak. Árulkodó lehet a profilfotó, a felhasználónév, a követők és követések száma, valamint az oldalon közzétett tartalom. Résen kell lenni, hiszen több hazai példa is van arra, hogy sokakat megkárosítottak már az efféle csalók.

Fotó: TikTok