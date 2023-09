Megdöbbentő! Ezzel a különleges diétával fogyózik a TV2 realitysztárja

Ágoston Filip, a Rich Kids szereplője éppen egy budapesti étterem trendi teraszán üldögélt, amikor elértük telefonon. Jókedvűen, mosolygósan állt rendelkezésünkre, kedvesen válaszolgatott lapunknak. Filip elárulta nekünk, egy kicsit megváltozott az élete azóta, amióta elindult a műsor.

– Észlelem a pluszfigyelmet magam körül, néha odajönnek gratulálni hozzám, és szinte mindenki pozitívan reagál. Van, aki csak felismer, és elkapja a fejét. Érdekes érzés, de nem bánom – kezdte Filip, aki már kiskora óta aranykanállal eszi az életet. Ugyan szülei elváltak, édesanyjával gyakrabban találkozik, de nem szereti a vidéki létet, Budapesten, lehetőleg a város luxusbisztróit végigkóstolgatva érzi a legjobban magát. Filip nem főz, csak étteremben eszik, a fine dining vonal áll hozzá a legközelebb.

Fogyókúrára fogta magát

A kellemes csevej alatt kiderült, hogy az ínyencségéről híres, sőt hírhedt fiatal éppen egy baráti társasággal üldögél, de ő maga nem étkezik. Kíváncsiak voltunk, hogy aki ennyire szereti a gasztronómiát, vajon miért nem falatozgat semmit?

Éppen koplalok. Kata a legutóbb megjegyzést tett az alakomra, és megmondom őszintén, kicsit rosszul is esett

– adta a választ a tehetős csemete. Kiderült, nem sokkal ezelőtt Kata, aki szintén a Rich Kidsből lehet ismerős, valóban tett egy-két csípős megjegyzést Filip kerekedő alakjára.

– Arra gondoltam, hogy egy pár kilótól megszabadulhatnék. A diétákban nem igazán hiszek, de van egy technikám, amivel hamar le tudok dobni 5 kilót is akár! Ez a tonhalsaláta. Hetekig is elvagyok csak a tonhallal – mondta Filip, akinek nem mindegy az sem, hogy az a hal honnan származik.

Mindig külföldről rendelem, és csak azt a halat eszem meg, amit ezért öltek le. A halászatokból származó halat nem szeretem

– szögezte le a gazdag fiatal, aki ezzel is odafigyel a bolygó fenntarthatóságára.

Filip most figyel az alakjára, és tudatosan ledobna 3-4 kilót, de elmondása szerint ezzel a tonhaldiétával, amit két hétig is tudna alkalmazni egyfolytában, 5 kilótól is meg tudna gyorsan szabadulni, hogy Kata meg ne szólja még egyszer. A Kőgazdag Fiatalok történéseit mindennap késő este, 22:25-től nyomon követheted a TV2 csatornáján.