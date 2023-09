Kórházba került a Kőgazdag fiatalok sztárja egy majom miatt – Videó!

Hétköznap esténként nap mint nap láthatjuk, ahogy a Kőgazdag fiatalok nagy kanállal falják az életet, vagy éppen elképesztő összeget költenek el felesleges dolgokra. Sokan megbotránkozva nézik ezeket az adásokat, mások irigykedve, azonban egy dolog biztos, még pénzköltés és utazgatás közben is súlyosan meg lehet sérülni, ez történt Tuvic Aleksandrával is. A fiatal szépség ugyanis éppen Thaiföldön nyaralgatott tavaly tavasszal, amikor egy majomparkban megharapta egy majom. A támadás során ráadásul olyan erősen harapta meg az emberszabású, hogy Tuvic a sérülését miatt kórházba került. Az egész incidensről egy videót is feltöltött TikTok-oldalára a lány.

A fiatal plasztikázott nő egyébként ismerős lehet a tapasztalt tévénézők számára, ugyanis ez már a harmadik műsor, amiben szerepel a TV2-őn. Korábban megküzdött Tóth Dávid szívéért a Nagy Ő-ben, azután pedig a Farm VIP-ban is megmérettette magát, nem sok sikerrel.