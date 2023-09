„Mindenki hagyjon békén!”: kemény üzenetet fogalmazott meg a Kőgazdag Metta

A Kőgazdag Fiatalok már egy hete szórakoztatják a TV2 nézőit. A műsorban sok a csillogás, a pompa és a keverés-kavarás. Mostanság egyre több a vita is, mondhatni megindult egy komolyabb adok-kapok a szereplők között. De nemcsak a képernyőn, a valóságban is savazzák egymást a szereplők. Metta az Instagram-oldalán követőivel megosztotta, hogy nincs túl jól, de így is volt annyi ereje, hogy durván beszóljon Csabinak a Borson keresztül.

Metta lebetegedett az utazása alatt – Fotó: Polyák Attila



Ágynak esett a szőkeség

Metta nagy utazó, jelenleg is külföldön tartózkodik, ahová pihenni ment, de csak kezdetben sikerült nézelődnie egy kicsit, aztán az ágyba kényszerült.

„Nagyon-nagyon ritkán szoktam beteg lenni és azt hiszem, most jött ki rajtam a nyári fáradtság, pont, amikor egy osztrák túrán vagyok. Csodaszép hegyeket és kristálytiszta tavakat látogattam eddig, de szerintem a testem megérezte, hogy van idő pihenni, így azonnal beteget is jelentett” – kezdte a szőkeség, aki bár egyedül van a bajban, elárulta, ezt egy cseppet sem bánja.

Nem szereti, ha ápolják



A fiatal és gazdag lány nem szereti, ha valaki körülötte legyeskedik, amikor gyógyulni próbál. Sőt, kifejezetten idegesíti.

„Magányos farkas típusú beteg vagyok. Nem szeretem, ha megpróbálnak rólam gondoskodni, vagy ellátni jó tanácsokkal. Mindenki hagyjon békén ilyenkor, csak egyedül szeretek lenni és még a telefon sincs a kezemben ilyenkor. Abban hiszek, hogy kialszom magamból a betegséget. Ahmanet, a macskám egy kis hűséges gyógyítóként szokott hozzám bújni és dorombolni” – mondta Metta, aki betegség ide vagy oda, annyira nem érezte gyengének magát, hogy ne szúrjon oda egy kicsit a szintén gazdag Csabinak.



Betegen is odaszólt Csabinak



A felvett adásokban egyre nagyobb a feszültség a Kőgazdag Fiatalok szereplői között, hiszen a múlt hétvégén Csabi szóvá tette, hogy Metta, Filip és Aleksandra tiszteletlenek voltak a barátnője névnapi buliján. Aleksandra „Wishes Oglinak” hívta Csabit és ezt a véleményt Metta is osztja.

„Abszolút megállja a helyét az, hogy sokan azt mondják, hogy Csabi majmolja az Olivért, hiszen ha megnézzük, az öltözködésben, a viselkedésben és a gesztusokban is őt próbálja utánozni. Nekem ez nagyon nem szimpatikus, hogyha valaki nem elég karakteres ahhoz, hogy saját magát adja, hanem mást kell leutánoznia” – jegyezte meg a szépség két kacagás között.