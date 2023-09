Balesetet szenvedett Sydney van den Bosch

Az utóbbi időszak a sztárválásokról szólt. Előbb Tóth Gabi és Krausz Gábor jelentették be, hogy külön utakon folytatják, majd után Sydney van den Bosch és focista barátja Egerszegi Tamás is úgy döntöttek, hogy elválnak.

Sydney van den Bosch Ádám Csaba szlovák országos bajnok oldalán lép parkettre Fotó: TV2

Azonban a korábbi szépségkirálynőnek nincs ideje a sebeit nyalogatni, hiszen október 14-től ő is parkettre lép a Dancing with the Stars legújabb évadában, Ádám Csaba szlovák országos bajnok oldalán. A felkészülés már javában zajlik, a szerencselány pedig időről időre a közösségi oldalán be is számol arról, hogyan halad a tánctanulással. Sydney van den Bosch pedig nemcsak a sikereit, de a kudarcait is megosztja követőivel.

A korábbi szépségkirálynő kezén állva akarta a lábait a párja hátára rakni, de nem sikerült, összecsuklott, és egy sérülésveszélyes mozdulat kerekedett ki belőle.

Nem sikerülhet minden elsőre…

– írta a bejegyzéshez Sydney van den Bosch.