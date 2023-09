Megszólalt a válásról Sydney van den Bosch: „rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani"

Sikeres, szép, és boldog – a legtöbben ezt gondolhatják Sydney van den Bosch-ról, a TV2 Szerencsekerék című műsorának sztárjáról, aki a Dancing with the Stars új évadában is versenyezhet. És bizony igazuk is van, ám a látszat néha csal – ez az ő esetében is többször bebizonyosodott. A tavalyi év egészségi megpróbáltatásai után az elmúlt hónapok ismét komoly kihívások elé állították Sydney-t: mint arról elsők közt számoltunk be, nem volt más választása, mint hogy elválnak a férjével, Egerszegi Tamás labdarúgóval, akivel féltve őrizték a magánéletüket a nyilvánosságtól.

Sydney mindent elmond / Fotó: TV2

Most már mondhatom, hogy jól vagyok. Azt gondolom, hogy ha valaki meghoz egy döntést, akkor abból nincs visszaút

– magyarázta a Hot! magazinnak a Szerencselány.

Sydney nem most kezdte érezni, hogy valami nem működik köztük a férjével; sokat gondolkodott, amire eljutott oda, hogy megfogalmazzon magában egy kőkeménynek tűnő mondatot.

– Azt, hogy „Igen, valóban elválok”.

Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani.

Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam – ecsetelte a korábbi szépségkirálynő, amit a Bors emelt ki.

Kár lenne azonban tagadni, hogy más oka is volt annak, hogy Sydney és focista férje búcsút mondtak egymásnak, azonban sok minden össze is köti őket mind a mai napig, amiről a Szerencselány őszinte interjút adott – a szerdán megjelenő Hot! magazinban lesznek olvashatók a váláshoz vezető út részletei.