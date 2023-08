Hajóskapitány lett a gyönyörű műsorvezető

Sikeresen teljesítette a hajóskapitányi vizsgát Sydney Van Den Bosch, így már hivatalosan is hajóskapitány lett. Az elbűvölő Szerencselány egész nyáron gyakorolt, hogy sikerüljön a megmérettetés, előtte pedig már 2022 augusztusa óta vett részt a hajós tanfolyamon. Tavaly nyár után sikeresen teljesítette is az elméleti vizsgát az ismert tévés, azonban a munkái miatt akkor nem jutott ideje a gyakorlatban is megmutatni a tudását.

Sydney már hajókapitányként is helyt tud állni /Fotó: TV2

Boldog kisgéphajó kapitány, jöhet a vitorlás is

- osztotta meg Instagram sztorijában Sydney az örömét. Egyben azt is jelezte, hogy itt nincs megállás, legközelebb a vitorláshajóra fog jogosítványt szerezni. Innen is gratulálunk a műsorvezetőlánynak és további sok szerencsét kívánunk neki.