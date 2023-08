Ilyen még nem volt! Bepelenkázott tyúkkal érkezett a Szerencsekerék játékosa – Videóval

A Hazatalálsz című TV2-es sorozat rosszfiúja, Jáskó Bálint lesz a Szerencsekerék ma esti sztárvendége. A legnagyobb meglepetésre mégsem ő viszi el a show-t!

Eta lesz a sztár

Az egyik „civil” játékos ugyanis nem is annyira civil: hanem Molnár Miléna, modell és TikTok-sztár, aki a tanyasi életformát népszerűsíti a közösségi oldalán. Akik találkoztak már a videóival, pontosan tudják, hogy különleges kiskedvence van a csinos fiatal lánynak: Eta, a tyúk! Az állatkát a TV2 stúdiójába is magával vitte, s elővigyázatosságból egy FFP2 maszkba pelenkázta, hogy ne piszkítsa össze a díszletet. Eta mindenkinek belopja magát a szívébe, a Szerencselány Sydney van den Bosch kukacok segítségével még idomítani is próbálta a jószágot.

Beleváló lányokkal versenyez Bálint

Miléna egy igazán derűs, színes egyéniség, aki már kicsi gyerek kora óta foglalkozik a háztáji állatokkal, ilyen közegben nőtt fel. De nem ő az egyetlen belevaló lány, akivel Bálintnak meg kell küzdenie. Másik vetélytársa Anna, aki a modern technika vívmányainak köszönheti munkáját! Évekig élt Londonban, s Magyarországra visszaköltözve sem szerette volna feladni az ottani munkáját. A mesterséges intelligenciával íratott levelet ezért! Megadta a paramétereket, majd a program egy olyan visszautasíthatatlan levelet írt a vezetőknek, hogy azonnal rábólintottak a távmunkára!