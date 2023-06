Megdöbbentő akkor és most kép Sydney van den Bosch-ról és jóképű férjéről – a kommentelők nem hisznek a szemüknek

A 2014-es Miss Earth Hungary, Sydney van den Bosch és a labdarúgó Egerszegi Tamás hét éve alkot egy párt, 2018 óta pedig férj és feleségként tekinthet egymásra a két szemrevaló fiatal.

Hét éve alkotnak egy párt

A sokak szerint vízválasztónak számító első hét év leteltét a TV2 Szerencsekerék című show-műsorának „szerencselánya” egy kedves akkor és most képpel jelentette be rajongóinak. A hét évvel ezelőtt készült fotón – amin Sydney 20, Tamás 24 éves volt – mintájára a friss képen is ugyanabban a pózban, összebújva ülnek egy lépcsőn.

A kommentszekciót felrobbantották a gratulációk, s sokan megjegyezték, alig tudják megkülönböztetni, melyik a hét évvel ezelőtti, s melyik a friss kép, annyira nem öregedtek semmit látszólag!

Még 10x ennyit! Sok boldogságot! Gyönyörűek vagytok!

– kívánta Rubint Réka, aki immár 21 éve Schobert Norbi felesége, s közel féltucat esküvői szertartáson vannak túl.

De legtöbben azt méltatták, hogy mit sem fogott rajtuk az idő vas foga.

„Semmit sem változtatok” – írta Polgár Kriszta szépségkirálynő.

„Melyik készült most, melyik 7 éve? Ugyanolyan szépek vagytok” – írta egy másik kommentelő, véleményét pedig sokan osztották.

„Néni és bácsi vagyunk"

Bár karrierjük miatt sokszor az ország különböző pontjain éltek, úgy fest, Sydney és Tamás kapcsolata kibírta a megpróbáltatásokat. A modell néhány hete a Hot! magazinnak adott interjújában úgy fogalmazott:

„Folyamatosan a világ két pontján éltünk, de a pandémia összehozott minket. Hetedik éve vagyunk együtt, de sokáig külön éltünk – jó is volt végre összeköltözni a férjemmel! Sokkal aktívabb egy olyan típusú párkapcsolat, ahol a távolság diktál. De mivel mi pont az a »néni és bácsi« vagyunk, akik szívesen olvasgatnak, tévéznek, ezért nekünk ez adja az igazi boldogságot. Azt éreztük, hogy megérkeztünk. Sok volt korábban az utazgatás, a szervezés – működött, de stresszes volt. Nekem ez az igazi biztonság és nyugalom” – fogalmazott akkor Sydney, aki a kapcsolatuk következő mérföldkövéről, a gyermekvállalásról is vallott a hetilapnak.

„Lassan ideálissá válik a terep a gyerekvállaláshoz”

„Még nincs gyermekem, de ha lesz – és lesz –, akkor arra fogok törekedni, hogy tökös legyen. Legyen akarata, kitartása, tudja, hogy mit akar. Az elmúlt tíz évben nagyjából minden megtörtént, amit akartam, vagy legalábbis jó úton járok, úgy érzem. Persze lehet előrébb lépni a karrieremben, de már tudnám úgy csinálni, hogy más a prioritás. Eddig nem tudtam.”

Kezdem azt érezni, hogy lassan ideálissá válik a terep a gyerekvállaláshoz

– ismerte el a modell, majd hozzátette: Tamás már hét éve ezt érzi.