„Úgy tűnik, Simi már menőbb nálad!” – Keményen beszóltak Czutor Zolinak

A hatgyerekes Czutor Zoli nagyon büszke lehet családjára, hiszen családfőként összetartó gyerekeket nevelnek Zsanival, Zoli második feleségével. A két nagyobbik fiú közül a 11 éves Simi például úgy tűnik, követi édesapját a rögös, de szép pályán: zenész lesz.

Zsani két fiút és egy kislányt szült Zolinak Fotó: Facebook

A srácnak már egy komoly együttese is van, ahol a zenekari társaival együtt az ország legnagyobb színpadait veszik be sorra. Simon kiskora óta zenél, nemrég a Sziget Fesztivál Tribute színpadán is fellépett zenekarával, most pedig a fiatalok a SZIN színpada elöl jelentkeztek be.

Ugyanennek a bejegyzésnek a Facebook-verziójánál többen gratuláltak a büszke szülőknek a gyerkőchöz, de volt, aki tovább gondolta a dolgot.

Úgy tűnik Simi már menőbb nálad, ő kétszer is fellép az idei SZIN-en, te meg csak egyszer...

– írták Zolinak, aki nem habozott egy kis humorral átitatott reakciót írni a kommentelőnek.

– Jaja, már figyelem egy ideje. Lehet, hogy beadom állami gondozásba

– olvasható a szellemes válasz.

A srácok egyébként már évek óta együtt zenélnek, és a jövő nagy reménységei között tartják őket számon, olyannyira, hogy több interjú is készült már velük. Az egyikben kiderült, hogy a zenekarnak nem kisebb célja van, mint egy világ körüli turné, és a Wembley-ben egy hatalmas koncert, telt házzal. A srácok a rockzenét szeretik, és egyelőre feldolgozásokat játszanak, később azonban saját dalokat is piacra szeretnének dobni.