„Nagyon vigyázzatok" - Veréb Tamás vészjósló figyelmeztetése a rajongóknak

Veréb Tamás érdekes videóval jelentkezett be a 24 órán keresztül látható Instagram-sztorijában, amivel sokakat meglepett. A színész autójában ülve készítette a felvételt melyben figyelmezteti a követőit, jobb, ha résen vannak, mert csúnya viharfelhők közelednek. Legalábbis szerinte...

Veréb Tamás vészjósló videóval jelentkezett - Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Mindig ráfarag, ha lemossa az autóját

A színész-énekes nagyon benne volt szerepében, komoly hangvitellel kezdett bele mondandójába.

„ Gyerekek képzeljétek el, nagyon elfelejtettem valamit és most nagyon szégyellem magam emiatt, úgyhogy gyorsan be is pótolom. Az a helyzet, hogy szerettelek volna figyelmeztetni titeket, hogy holnapi napra készüljetek esernyővel, esőkabáttal, törölközőkkel és mindenféle egyéb ilyen dologgal, mert ma körülbelül egy órán keresztül lemostam az autómat, ki is takarítottam, úgyhogy ilyenkor egyértelműen esni fog másnap, vagy még aznap, ugyan az előre jelzés nem írta, de ez semmit nem jelent, mert ilyenkor mindig esni szokott, tehát nagyon vigyázzatok ” – fejezte be viccesen Tamás, majd megemlítette, hogy a hétvégén a Szerencse szombat adásában láthatják őt a nézők.

Eső ugyan nem várható, az aggodalmat hagyjuk meg a színésznek, hiszen ő mosta le az autóját.