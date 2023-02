Veréb Tomi magára haragította Dolhai Attila rajongóit

Sármos fotóval örvendeztette meg rajongóit Veréb Tomi, ám bőven voltak, akik megtalálták azt a bizonyos csomót a kákán.

Ilyen volt Veréb Tamás egykori frizurája (Fotó: Csapó Balázs)

„Hiszek a megújulásban. 20 éve nem volt ilyen rövid hajam, hiányzott. Elegem lett a skatulyából, abból, hogy folyamatosan hasonlítgatnak, hogy mindenkinek csak egy oldala lehet, és hogy örök »Rómeó« maradok. Nem. Én én vagyok. Új dalok jönnek, amikben nagy hitem van” – újságolta a fiatal tehetség a Facebookján.

Bár a többség sármosnak találta az új frizurával, sokan inkább elvesztek a részletekben, és Rómeó szerepén kezdtek rugózni. Úgy vélik, Tomi tévedésben van, mikor az állítja, hogy ő az örök Rómeó, véleményük szerint ugyanis a szereppel sokkal inkább Dolhai Attila neve fonódott össze. Az ő főszereplésével 2004. január 23-án mutatták be a Budapesti Operettszínházban a legendás musicalt, Kerényi Miklós Gábor rendezésében. Tomi pedig tíz évvel ezelőtt, 19 éves korában bújt a hősszerelmes bőrébe, szintén az Operettszínházban.

Íme néhány elmarasztaló komment:

„Ha Rómeó, akkor Dolhai Attila és senki más. Te viszont Veréb Tamás, és abban a legjobb. Tehetséges vagy, ez nem kérdés. Legyen bármilyen is a hajad” – oktatta ki az egyik hozzászóló.

„Bocsi, de Rómeó az nem te vagy. Dolhai Attila az örök Rómeó. Nekem a frizurád sem tetszik, olyan vagy, mint egy lázadó kamasz” – ócsárolta egy másik.

„Nagyon nem jön be. Nem vagy »örök Rómeó«, eddig se voltál. Az örök Rómeó Dolhai Attila. Te is nagyon jól alakítod a szerepet, de nem forr egybe a neveddel. A hajadat kár volt, így mint egy gengszter rapper nézel ki, semmiképpen sem normális a külsőd. Sajnálom. Nagyon kedvellek, nagy rajongód vagyok. Remélem, mielőbb helyreáll a rend és visszanöveszted” – fejtette ki a véleményét egy hölgy.

Tomi nem hagyta szó nélkül a kommentcunamit, úgy érezte, tisztáznia kell magát. Leszögezte, esze ágában sem volt Dolhai Attilával versenybe szállni, sőt nem is a konkrét musicalszerepre gondolt feltétlenül, hanem arra, hogy szívtipró jófiúnak bélyegezték, holott épp saját egyéniségének megfelelő zenei karrier kialakításán munkálkodik, és más filmszerepei is vannak.

„Olvastátok, amit kiírtam? Hiszen éppen erről beszélek… Végtelenül tisztelem Dolhai Attilát, de ennek és a Rómeó szerepnek most semmi köze ehhez a poszthoz. Én a karakterről beszéltem, ami – vagy el tetszik tudni fogadni, vagy nem –, de már 10 éve az én életem része is. Az első velem készült interjúban leszögeztem, hogy nem valaki utódja szeretnék lenni, hanem ÖNMAGAM! Méghozzá legteljesebb valómban. Szóval senki sem szeretne versenybe szállni a méltán elismert hőskorszakkal és a musical ikonjaival, legalábbis én biztosan nem. Én a saját utam járom jó ideje, és ezután is ezt fogom tenni. Az pedig, hogy tetszik-e az új külsőm, vagy sem, NEM érdekel. Magamnak szeretnék megfelelni, nem másoknak. Erre biztatok mindenkit!”