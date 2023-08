Kitálalt Medveczky Ilona egykori barátja: „Mindent ingyen csináltunk!"

A hét elején nem először és vélhetően nem is utoljára adott hírt a hazai sajtó arról, hogy a 82 éves díva egyszerűen széttépte végrendeletét, melyben egykori barátait jelölte meg több száz milliós ingatlan- és műkincsvagyona örököseként. Tette mindezt azért, mert úgy érezte, hogy azok, akikben a legjobban megbízott, cserben hagyták őt a betegsége alatt, és ráadásul nem hívtak hozzá vízvezeték-szerelőt sem, mert nem akarták kifizetni helyette a javítási költségeket. Nos, az éremnek, mint mindig, most is két oldala van, és bizony akad olyan korábbi barát, aki méltatlannak érzi, ahogyan Ilona róla és azokról beszél, akik vele együtt istápolták hosszú éveken át a jobb napokat látott táncművészt.

Medveczky Ilonának megint nincs örököse… Fotó: Markovics Gábor

De miért haragudott meg Medveczky Ilona?

„Azért téptem szét a sokadszorra írt végrendeletemet, mert akikben bíztam és akikről azt hittem, hogy barátok, azok a legválságosabb helyzetben hagytak cserben. Nagyon ritkán voltam az életemben beteg, de valahogy az utóbbi időben, a pandémia óta, miután mindent egyedül csináltam, halmoztam a kéz-, láb,- nyak- és gerinctöréseken át mindent. Pechemre, mikor kapjak csőtörést? December elejétől január végéig… Hát bizony, a házban tizenkét fok volt.”

A barátok megkérdezték: miben segíthetnek, de tovább nem jutottak. Az okát pontosan tudom, azért, mert ha vízvezeték-szerelőt hoznak, nekik kellene kifizetni

– magyarázta dühe okát egy különös logikai bukfenccel az idős díva.

Nem csak Ilonának van véleménye egykori barátairól, de nekik is róla Fotó: Markovics Gábor

„Ő is szeret téged, az utolsó fillérig!”

Szavai természetesen eljutottak az érintettekhez, akiknek egyike úgy döntött, hogy az egyik közösségi oldalon reagál a táncművésznő szavaira. Megosztotta a hírt, majd kurtán ennyit írt: „Meg kellene kérdezni a barátokat, mi a véleményük Ilonáról” – fogalmazott az egykori barát, aki egy kommentre reagálva, melyben egy hölgy biztosította szeretetéről Ilonát, egyértelművé tette, mit is mondana, ha valaki tényleg megkérdezné. „Ő is szeret téged, az utolsó fillérig!”

A Metropol írásban kereste meg Medveczky Ilona korábbi támaszát, és fel is tettük neki a kérdést, amire várt. A válasz pedig nem is késett sokáig.

„A régiek közül, akiket te is ismerhetsz, senki nem beszél vele. A betegsége alatt a kutyájától a kertjén át a házáig, mi gondoskodtunk mindenről. Intéztük a bevásárlásait, kiváltottuk a gyógyszereit, de még az arcfelvarrását is megcsináltuk, és a ruháit is mi vittük neki, természetesen teljesen ingyen. Ennek ellenére is sikerült mindenkivel nagyon csúnyán összevesznie.

Nagyon csúnyán viselkedik, mondhatni gusztustalanul. Mindez szerintem nem a korral jár. Egyszerű veleszületett gonoszság és arcátlanság

– fogalmazott Medveczky Ilona valamikori barátja.

Nos, nem tisztünk igazságot tenni, de bizony sosem árt, ha egy történetben meghallgattatik a másik fél is.