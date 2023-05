Medveczky Ilona: Hivatalosan is özvegy hercegné vagyok

A Halhatatlanok Társulatának tagjáért, Medveczky Ilonáért mindig is odáig voltak a férfiak. Ugyanakkor a művésznő mindössze egy férfival élt együtt, egyszer házasodott meg és egyetlenegyszer volt szerelmes. Hogy mindez hány férfit is takart? Többek közt erről is mesélt a szerdán megjelenő Hot! magazinnak a táncművésznő.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Tőlem mindig féltek a férfiak! A nők irigykedtek rám – nem gondoltak bele, mennyi lemondással járt az életem

– kezdte Medveczky Ilona. Majd így folytatta:

„Engem egy férfiban mindig a jelleme, a tehetsége, az esze érdekelt, nem a bankszámlája vagy az ágybéli virtuozitása. Hil­de­brand István operatőrbe az Egy magyar nábob forgatásán lettem szerelmes, ám ő családot akart, gyereket, én viszont közöltem, hogy nem hagyok fel a tánccal. 1974-ben névházasságot kötöttem Európa ötödik leggazdagabb német nemesi családjának tagjával, egy saját neméhez vonzódó Turn und Taxis herceggel, cserébe százezer dollárt fizettem neki az osztrák állampolgárságomért. Egy napig se laktunk együtt, viszont sose váltunk el, így Wilhelm 2009-es halála óta hivatalosan is özvegy hercegné vagyok. Bár számos kiváló férfi kérte meg a kezem, ragaszkodtam a függetlenségemhez. Haláláig csak Nagy Richárdot becsültem, aki 25 évig volt a társam. „Papa” itt élt velem, de külön hálószobában, külön emeleten. Ma is hiányzik. Csodás ember volt: nagyvonalú, jólelkű, becsületes, toleráns, okos. Sose volt konfliktusunk, a tenyerén hordott, mégsem keresem az utódját. Nem született férfi, akivel én szóba állnék!”

A művésznő idős korára egyedül maradt, hatalmas otthonát és mindennapjait házi kedvenceivel, kutyáival osztja meg. S hogy mi lesz az örökségével, a házzal, az állatokkal? Nos, a május 10-én, szerdán megjelenő Hot! magazinból sok más mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk!