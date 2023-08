„Ezzel a papa dalait viszem tovább" – Elképesztően sikeres Kóbor János lányával a Gyöngyhajú lány musical

Elképesztő sikerrel fut a Gyöngyhajú Lány Balladája musical, amiben Kóbor Léna természetes bájának és édesapjától örökölt tehetségének is rengeteg szerepe van.

Kóbor Léna már kiskora óta erre a pályára készült Fotó: Máté Krisztián

A fiatal lány a Mokka vendégeként elmondta, hogy nagyon élvezi a színpadi világot, és már nyolc előadáson van túl, augusztus 18-án és 20-án is lesz fellépése, amit már nagyon vár. Arról is mesélt, hogy az első bemutató előtt még nagyon izgult, de már belejött a szerepbe.

Orosz Barbara elmondta neki, hogy óriási bátorság kellett ahhoz, hogy mindenféle előképzettség nélkül kiálljon a színpadra énekelni. Ez is és az is a tehetségét bizonyítja, hogy így is őt választották az alkotók a szerepre.

Igen, előtte voltak castingok, de én már tudat alatt kiskorom óta arra készültem, hogy majd egyszer én is erre a pályára lépek. Így azért jártam énekórára és táncra is, szóval úgymond azért készültem erre

– mesélte Léna. A műsorvezető arról is érdeklődött, hogy édesapja, Kóbor János támogatta-e ezt a fajta törekvését, mire elmondta:

Többször is elmondta, hogy félt ettől a pályától, de ettől függetlenül mindig azt mondta, hogy azt kell csinálnom, amit szeretek.

Kóbor Léna azt is elmondta, hogy biztos abban, hogy édesapja vele van a színpadon és támogatja őt.