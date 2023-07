Pajzán fotói buktatták le a szexi színésznőt és párját – Videó!

Rendszerint felröppen a pletyka, miszerint a világ legszexisebb színésznőjének tartott Megan Fox és a rapper, Machine Gun Kelly újra egy párt alkot, de mostanáig nem erősítették meg a híreszteléseket. Fox friss fotói alá viszont most először írt kommentet a nemrégiben Budapesten is fellépő zenész, ami egyesek szerint nyílt beismerésnek minősül – írja a Daily Mail. Az is igaz, hogy Fox képei mellett nehéz szó nélkül elmenni: ezeken a színésznő egy olyan szoros, tenyérnyi bikinit visel, amiben épp csak nem lehet meztelennek nevezni.

„Az erdő a legősibb barátom” – írta a bikinireklámként készült fotósorozat mellé Fox, illetve egy videót is megosztott a fotózásról, amin az látható, hogyan készült rá a szexi pózokra. A fotók pillanatok alatt több millió lájkot gyűjtöttek be, míg az ámuló kommentelők között megtalálható Machine Gun Kelly árulkodó áradozása is. „Ha így néz ki egy vadállat, akkor hagynám, hogy belém harapjon” – írta a rapper.