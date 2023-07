Nem hiszed el, mivel ajándékozta meg Jákob Zoli a munkatársait - Videó!

Jákob Zoli felejthetetlen élményt szerzett a munkatársainak. A férfiról, és a következő Nagy Ő-ről köztudott, hogy imádja a luxusotthonát, és a drága sportautókat, de a magángépén is szívesen utazik. A 36. leggazdagabb magyar azonban egy önzetlen ember, ezért úgy döntött, hogy a beosztottjaival is megszeretné osztani az élményeit, ezért elvitte magával őket a felhők fölé.

Jákob Zoli a sportautók és a luxus szerelmese, azonban emellett önzetlen is /Fotó: Jákob Zoltán

Több viszont eladóját megfogta, és felültette magával a magángépére, hogy Rómába vigye őket, ahol kipihenhetik a dolgos hétköznapok fáradalmait. Az úton sajttal és pezsgővel kínálta barátait, amikor pedig az olasz fővárosba értek, mindenkit meglepett egy Crystal Nailses aranygyűrűvel.

Mindenkinek adni fogok egyet, aki sokat tesz a Crystal Nails-ért

- fogalmazott az önzetlen üzletember.

A nem mindennapi céges "csapatépítőről" egy hangulatos videót is készített Jákob Zoli a TikTok-oldalára, amelyet itt tudtok megtekinteni: