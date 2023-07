„Fölösleges pénzszórás volt” – Jákob Zoli elárulta, melyik luxusvételét bánja a legjobban

Magyarország 37. leggazdagabb embere, Jákob Zoli nem tagadja, hogy néha teljesen fölösleges, vagy éppen elképesztően drága a holmikat is megvásárol.

− Néhány éve Szingapúrban sóztak rám egy Cartier karkötőt, ami egy párducot ábrázol és ami gyémántokkal van kirakva, illetve a szeme smaragdkövekből van. Azt nem mondanám, hogy nagyon megbántam, de hogy fölösleges pénzszórás volt, az biztos – vallotta be Jákob Zoli. – A pontos összeget nem szeretném elmondani, de maradjunk annyiban, hogy legalább három Rolex óra kijönne az árából és nem az alapmodellekre gondolok.

A következő Nagy Ő a Bors napilap pénteki számában, valamint a BorsOnline oldalán hosszabban is beszél a néha vele is megeső, felesleges költekezésről – és az említett ékszert is megmutatja.