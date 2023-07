Megszólalt kislányáról a TV2 sztárja: El kellett engednem őt!

Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka nagy egyetértésben nevelik, a hétvégén 11. életévét betöltő lányukat. Nagyon szoros a kapcsolatuk Zuzuval, aki már igazi nagylány és idén nyáron ottalvós tánctáborba ment a barátnőivel. A színész házaspár nehezebben viseli az elválást, mint gyermekük, de tudják: ez a természetes reakció.

Kiss Ernő Zsolték lánya, életében először megy ottalvós táborba Fotó: Facebook

„Amíg hiányzunk neki, addig minden rendben”

Minden szülő életében eljön a pillanat, amikor a gyermekének már másra is igénye van, nem csak a családra. A Sztárban Sztár legutóbbi évadában nagy sikert arató színész és felesége is tudták, hogy egyszer eljön a nap, amikor Zuzu is ottalvós táborba megy.

Szülőnek lenni nem mindig egyszerű, de még mindig ez a legjobb »állás« a világon

– foglalta össze érzéseit Kiss Ernő Zsolt, a Facebook-oldalán.

„Természetes volt, hogy el kellett engedni, de természetes reakció, hogy nehezen viseljük – mondta lapunknak a büszke édesapa. – Persze, volt már olyan, hogy hosszabb időre külön váltunk, például, amikor mi az Ázsia Expresszben versenyeztünk. De akkor a nagyszülőknél volt, az teljesen más. Azóta szinte csak róla beszélünk, az ember mindentől is félti a gyermekét, az egygyermekes szülőknél meg hatványozottan így van. De jó helyen van, két barátnője is ott van, sok új impulzus éri és új emberekkel ismerkedik meg. Telefonon beszéltünk és azt mondta, hiányzunk neki. Amíg így érzi, addig minden rendben van! Igazi nagylány már Zuzu, egyre több ilyen alkalom lesz, hogy el kell engednünk.”

Visszamennek az Ázsia Expressz helyszínére

Az elmúlt évektől eltérően az idei nyár sok pihenéssel fog telni, Kiss Ernő Zsolt és felesége is úgy intézte a munkáit. Már voltak Párizsban, de mennek még Törökországba és Erdélybe is.

„Ez a nyár most rólunk szól, hosszú ideje nem volt ilyen – folytatta. – Fantasztikus volt a párizsi utunk hármasban, igyekeztünk mindent megnézni. Disneylandben is voltunk, az biztos, hogy többször leesett az állunk. De megyünk még Törökországba is, mert amikor az Ázsia Expressz miatt ott voltunk, nagyon pozitív csalódás volt. Akkor megfogadtuk Darinkával, hogy visszajövünk. Erdélybe is megyünk, meglátogatjuk a szüleimet, amit szintén nagyunk várunk. Nekem az ősz is lazább lesz, nem lesz új bemutatóm, szóval angolt fogok tanulni, önfejlesztésre fordítom a szabadidőt. Ilyenekre eddig sosem volt időm!”