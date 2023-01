Gondoltad volna? Ők a Sztárban Sztár idei évadának versenyzői

Kedden egy nagyszabású sajtótájékoztatón jelentette be a TV2, hogy kik lesznek a Sztárban Sztár idei, immár kilencedik évadának versenyzői. Jóllehet, a csatorna és Kiss Ramóna a napokban már közzétette azokat a gipszmaszkokat, amik a hírességek arcát ábrázolják, így a kommentelők máris elkezdtek találgatni, és sokszor bizony el is találták, ki van a „maszk” mögött.

Idén is 12-en szállnak harcba a győzelemért Fotó: Facebook



A sajtóeseményen bejelentették, hogy a február 19-én startoló évad lány versenyzői: Oláh Ibolya, Judy, Schoblocher Barbi, Gubik Petra, Tarján Zsófi és Nemazalány.

A fiúk közül pedig Valkusz Milán, Sipos Tomi, Kiss Ernő Zsolt, Zdroba Patrik, Molnár Tibi, valamint Kamarás Iván küzdenek majd azért, hogy ők nyerjék az ország házibuliját.

Idén egyúttal a zsűri is kiegészül, a szerelmespár, Tóth Andi és Marics Peti is az ítészek között foglal majd helyet. Andi egyébként korábban azt nyilatkozta, kifejezetten szigorú zsűritag lesz, az ugyanakkor furcsa érzéssel tölti el, hogy 24 éves előadóként olyanokat fog majd értékelni, akik adott esetben évtizedek óta a pályán vannak.

Tíz éve, a műsor indulása óta fennáll a tendencia, hogy férfi előadó nyeri a Sztárban Sztárt, vajon idén a lányoknak sikerül visszavágniuk? És ha igen, akkor ki a legesélyesebb a végső győzelemre? Tavaly egyébként Vavra Bence győzedelmeskedett, aki később a Dancing with the Starsban is rendkívül szépen teljesített. Előtte pedig Szabó Ádám lett a befutó, aki nem sokkal a show indulása előtt szakított Tóth Andival, így a magánéletük is igencsak előtérbe került.