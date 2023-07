Megdöbbentek a rajongók: komolyan kiosztotta Majka Tóth Gabiékat

A TV2 egyik nagy dobása a Sztárban sztár leszek! Egy egész ország ül izgatottan a tévé képernyője elé, és mindenki kíváncsian nézi, hogy a hazai civilek és hírességek hogyan bújnak egy-egy sztár bőrébe, hogy hogyan utánozzák a nagyokat. A helyzet már önmagában nagyon szórakoztató, azonban a show fényét emeli a zsűri díszes társasága is, akik minden egyes beszólásukkal és megjegyzésükkel csak érdekesebbé és izgalmasabbá teszik a műsort. Az idei évad zsűrije Majka, Tóth Gabi, Köllő Babett és Pápai Joci, akik minden percet színessé tesznek. Majka most azonban bepillantást engedett a kulisszák mögé.

Majka mindig nagyon őszinte / Fotó: YouTube

A Metropol nemrégiben arról számolt be, hogy Köllő Babettet például sárkánynak nevezték el a mestertársai, ami arra utal, hogy ebben a szériában is bőven lesznek konfliktusok és balhék a mesterek között. Az bizonyos, hogy ez az a műsor, amelynek nincsenek határai, és amelyben minden lehetséges. Ebben a műsorban zárta szívébe például az ország Szirtes Dávidot, és nagy álmok váltak itt valóra, ugyanakkor a zsűri kapcsolatára is mindenki nagyon kíváncsi.

Majka most bepillantást engedett a kulisszák mögé. Egy gyors szelfit lőtt a forgatás közben, amelyben arra kérte társait, hogy mindenki nézzen oda. Ehelyett azonban senki nem figyelt, így mérgesen kiosztotta őket:

Még jó, hogy megkértem mindenkit, hogy nézzen ide...

Tóth Gabi erre nevetős fejekkel reagált, a követők pedig megdöbbentek azon, hogy milyen testtartásban ülnek a mesterek.

„Babettet jól megcsípte ott elöl valami, Majka.”

„Én se néznék oda.”

„Még jó, hogy valaki rátok figyel.”