Sárkánynak nevezték el mestertársai Köllő Babettet

Nemrég végetért a TV2 zenés tehetségkutatójának, a Sztárban sztár leszek!-nek az előválogató felvételei. A színésznő elárulta, idén is lesznek kisebb-nagyobb harcok mestertársaival, ennek pedig az az oka, hogy úgy döntött, sokkal jobban fog küzdeni egy-egy tehetségért, mint az elmúlt évadokban. Poénból még „becenevet” is kapott

Most sem voltunk egy hullámhosszon, ráadásul most kettővel harciasabb vagyok. Poénból el is neveztek sárkánynak.

"Érdekes, mert az idei évadban mindnyájan más szempontok alapján döntöttünk. Voltak küzdelmek, és az ember sokszor érzi azt, hogy igazságtalan egy-egy helyzet, aztán végül úgy is úgy lesz, ahogy lennie kell, mert nem rólunk, hanem a versenyzőkről kell szólnia a műsornak – kezdte a színésznő. – Harcoltunk most is, jelen pillanatban nem lehetne megmondani, ki nyerheti majd a versenyt. Sok a fiatal, trendi versenyző. Ez még az egyszerűbb rész volt, a következő a középdöntő, sokkal nehezebb lesz. Az elmúlt időszakokban rádöbbentünk, már nézői szemmel is figyelve, hogy pusztán, ha valaki jól énekel, az kevés. Kell mellé egy jó karakter, hogy kicsit bohóc, showman legyen. Persze ezután jön még hozzá, hogyan fogja felvenni az akadályokat, a terhelést, ez egyelőre mind kérdőjel" – mondta.

Babett szerint izgalmas lesz a Sztárban sztár leszek! negyedik évada Fotó: Szabolcs László

Több száz embert hallgattak meg

Babett azt leszögezte, így, az előválogató után kijelentheti, izgalmas évadnak nézünk elébe, de most sem volt könnyű dolguk.

"Végignéztünk több száz embert. Nőként szerepelni egy ilyen műsorban nehezebb és nagyobb kihívás, mint pasiként, mert Magyarországon a lányok sokkal inkább rajongó típusok, mint a fiúk. Az előző évadokban küzdöttünk a pasikkal, most viszont van legalább 5-6 olyan versenyző fiú, akik nem csak tehetségesek, de gyönyörűek is, úgyhogy tele leszünk rajongó kislányokkal" – fűzte hozzá Babett.

Az egész nyara a munkáról szól, augusztusban tud a családjával elutazni Fotó: Markovics Gábor

"A családnak van egy bakancslistája"

A középdöntő forgatása majd csak július végén lesz, csak azt követően tud családjával a nyárra koncentrálni. Addig is a nyár a munkáról szól, és az elkövetkezendő hetekben sem dőlhet hátra.

Én akkor dolgozom, amikor mások pihennek, ezért csak az augusztusra szoktam magam szabaddá tenni. Egyelőre még csak a tervezgetésnél tartunk, nincs fix elképzelésünk, hova utazunk idén.

"A családnak van egy bakancslistája, aztán majd kiderül, mi valósul meg. Az elmúlt időszak elég megterhelő volt számomra, mert a forgatások miatt egész nap a stúdióban voltam, közben más munkáknak is eleget kell tennem, tanítok, mellette meghagytam a színházból egy darabot, és még edzeni is elkezdtem. Szeretnék heti három alkalommal eljárni, de folyamatosan dolgozom, örülni fogok, ha kettő összejön. Muszáj, mert sokat formálódom vele, az egészség megőrzése is fontos szempont, és mivel utálok futni, ezért marad az edzőterem" – mondta mosolyogva Babett.