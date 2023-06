Drámai videó került ki: két férfi fogdossa Köllő Babettet

A TV2 egyik legnagyszerűbb ötlete minden bizonnyal az volt, hogy visszahozták a Hal a tortán című műsorukat. Ez már akkor is nagy sikereket ért el, amikor először debütált a képernyőt, és a legtöbb magyar szíve összetört, amikor levették a műsorról. Mostanság valóságos reneszánszát élik a régi műsorok. A TV2 egyik legnézettebb műsora a Szerencsekerék, ami szintén egy régi műsor felelevenítése, a Hal a tortán pedig minden magyart a képernyő elé köt.

Köllő Babett is Keleti Andi vendége volt Fotó: Markovics Gábor

A Hal a tortán nemcsak azért izgalmas, mert egy egész hétig vannak összezárva esténként kedvenc sztárjaink, hanem azért is, mert megleshetjük, milyen ételek hozzák izgalomba kedvenceinket, és az ételeket milyen bravúrosan tudják elkészíteni. Most Keleti Andin volt a sor, hogy lenyűgözze a vendégsereget. Amikor először megpillantotta, hogy csigát kell készítenie, igencsak pánikba esett, főleg akkor, amikor rádöbbent, hogy nincs is meg hozzá minden eszköze.

Amikor azonban a vendégek már közeledtek, Keleti Andi egyre izgatottabb lett, és elmondta, hogy kíváncsi a csigákra, sőt nagyon izgatják őt. Mindeközben megérkeztek a vendégek, akik nagyon hangulatosnak találták a helyet. Az urak segítettek kiszállni a hölgyeknek. Először Ördög Nórát segítették ki, aki szemmel láthatóan elülte a lábát. Ezután Köllő Babetten volt a sor, akit előröl húztak, hátulról toltak.