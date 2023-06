Mi történt? Köllő Babett és Krizsán Lili eltávolodott egymástól

Több mint másfél év telt el azóta, hogy Krizsán Lili számára véget ért a Sztárban sztár leszek! versenye, ahol Köllő Babett csapatát erősítette. A színésznő és a fiatal lány közel került egymáshoz a közös munka során, barátságuk pedig a műsor után is tartott. Amikor az énekesnő kórházba került anorexiája miatt, Babett támogatásáról biztosította. Pont emiatt meglepő az a tény, hogy egykori mesterével eltávolodtak egymástól. Lili lapunknak elárulta, ő maga is értetlenül áll a történtek előtt, és már nem is követik egymás Instagram-oldalát sem. Lili azt is elmondta, nem azért nem követi egykori mentorát, mert „így szokás”, hanem egyszerűen fájt neki látni, hogy folyamatosan elérhető, de egy válaszra nem méltatja Őt.

Ősszel szerepelni fogunk mindketten egy műsorban. A felvétel sajnos nem túl jól sült el, éreztem, hogy valami nincs rendben, majd utólag ez be is bizonyosodott, hogy ő nem akart velem forgatni. Ez nekem nagyon rosszulesett.

„Sokszor rákérdeztem, hogy ez igaz-e, volt aki azt mondta, nem, de többek szerint van alapja ennek a hírnek. Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy megpróbáljuk megbeszélni a köztünk lévő fura szituációt, de sajnos nem sikerült. Jól lett volna találkozni és kideríteni, hogy esetleg valamilyen félreértésből adódik-e, és a miértekre megkeresni a választ. Végül mentek a hónapok, és úgy éreztem, ez míg nekem nagyon fontos, neki már nem” – mesélte lapunknak Krizsán Lili.

Lilit kiesése napján elsőként Babett vigasztalta – Fotó: Máté Krisztián

„Még mindig nagyon szeretem őt”

A sors fintora, hogy egy másik közös felkérést is kaptak, azonban ez soha nem valósult meg.

„Egy rendezvényen szerepeltünk volna ketten, izgatottan küldtem neki egy üzenetet, mennyire örülök a közös lehetőségnek, de arra sem reagált.”

Úgy éreztem ekkor már, hogy nem muszáj nekem ezt a dolgot erőltetni, és lezárom a jó kapcsolatunkat.

„Azóta sem keresett egyszer sem. Ausztriába költözésem előtt nagyon szerettem volna tőle is elköszönni, de erre sem adott lehetőséget, úgyhogy elengedtem. Be kell látnom, hogy nem akarja megbeszélni ezt az egészet. Én mindig hálás leszek Neki és bármikor számíthat Rám akármiben, ezt neki is elmondtam. Én lennék a legboldogabb, ha még innen is visszafordítható lenne a kapcsolatunk, de ez nem rajtam múlik” – mondta szomorúan Köllő Babett kapcsán Lili, aki nemrég kezdett új életet a szomszéd országban.

A Sztárban sztár leszek! forgatásai alatt „barátkoztak” össze – Fotó: Krizsán Lili/Instagram

Lili úgy érzi, nincs miért Babettnek haragudnia rá

Babett is azon személyek közé tartozik, akivel a távolság ellenére is szívesen tartotta volna a kapcsolatot.

Korábban ha nem is napi, de folyamatos kapcsolatban álltunk. Pont azért olyan fura ez az egész, mert régebben, ha nem ért rám, megmondta egyenesen.

„Nyilván sokáig kerestem a választ arra, hogy mi történhetett, de nem találom, mert úgy érzem, nincs különösebb oka arra, hogy haragudjon rám” – árulta el érdeklődésünkre az énekesnő.