Eltűnt a TV2 műsorvezetője: meglepő részletek derültek ki

Hálásan köszönöm a rengeteg jókívánságot Nektek és minden druszámnak a legboldogabbat. Megvallom, hogy ez az Andrea nap kicsit más, mint a korábbiak, merthogy most az egészségre koncentrálunk. Ezért is tűntem el kb. 1 hete, amikor ez a fotó készült Férjemmel, Ferivel egy felvételen. Az elmúlt napokban több, már halaszthatatlan műtét is lezajlott a szűk családban, így nővérkének álltam. Most 1000 százalékkal a gyógyulásra koncentrálok, a szeretteimnek most erre van szüksége. Adni, segíteni pedig a legjobb érzés a világon. Hálásan köszönöm , hogy gondoltatok rám. Ígérem, hamarosan folytatom az ázsiai izgalmas vlogot is