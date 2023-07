Másodszorra is férjhez ment a TV2 sztárja – meseszép helyen mondta ki a boldogító igent Orosz Barbara

Korábban a Metropol is megírta, hogy a gyönyörű műsorvezető szívét filmbe illő módon, Párizs egyik metróállomásán rabolta el francia szerelme, akivel szinte rögtön érezték, hogy Isten is egymásnak teremtette őket. Orosz Barbara és kedvese azóta már össze is házasodott, sőt már másodszorra is kimondták a boldogító igent.

Orosz Barbiék három esküvőt terveznek – Fotó: Nagy Zoltán

A Tények szerint a Mokka egyik házigazdája először azt tervezte, hogy elszöknek egy szigetre, és ott esküdnek meg, Barbi azonban úgy döntött, hogy szeretné, ha – kislánykori álmához hűen – édesapja kísérné őt az oltárhoz, és így is lett. Sőt, úgy döntöttek, három esküvőig meg sem állnak.

A márciusi párizsi esküvő után most a második szertartást is megtartották, ezúttal a Festetics-kastély parkjában esküdtek örök hűséget.

A kastélyból kilépve egy hatalmas réten haladtunk át, miközben a férjem választotta szimfonikus zene szólt... előttünk fenyőliget magasodott és egy meseszerű tó. Egyszerűen leírhatatlan volt a látvány. Majd amikor megpillantott a férjem, neki is azonnal könnybe lábadt a szeme. Imádom, hogy mindketten bátran vállaljuk a könnyeinket, ha elragadnak az érzelmek…

– idézi a műsorvezetőt a Tények.

Úgy tudják, hogy a ceremóniát Barbi jóbarátja és kollégája, Dénes Tamás tartotta.