Balatonon kutatják a tehetségeket Ördög Nóráék

Ördög Nóra és Nánási Pál egy videóban jelentették be, hogy elstartolt a Neked a Színpad, vagyis a tehetségkutató, melynek keretében a nyár folyamán minden pénteken lehetőséget biztosítanak két produkciónak, hogy megmérettessék magukat. Természetesen nyeremény is akad, hiszen a legtehetségesebbnek bizonyuló előadó 200 ezer forintot és 1 millió forintnak megfelelő marketingmegjelenést kap.

Ördög Nóra és Nánási Pál most tehetségeket keresnek – Fotó: Móricz István

„Ha itt vagytok a Balaton környékén, üljetek be az autóba, és gyertek el hozzánk! Tehetségkutató nem csak a tévében van!” – kezdték a felhívásban.

A részesei lehettek ennek a dolognak, és a közönség fogja megszavazni, hogy végül ki lesz a tehetségkutatónk győztese.

„Péntek esténként lesz lehetősége két két tehetségnek vagy csoportnak színpadra lépni” – mondta a videóban Ördög Nóra.

Kemény menet lesz

„Egyébként ez egy kemény menet, hiszen már eddig is rengetegen jelentkeztetek, nekünk pedig ki kell válogatnunk, hogy kik azok, aki lehetőséget kaphatnak a színpadon. Esténként itt a helyszínen szavazólapon lehet leadni a szavazatokat, de később az Instagramon is bemutatunk majd rövid részleteket a produkciókból, és ott is lehet voksolni” – tette hozzá a műsorvezető, aki persze hosszan sorolta, hogy milyen egyéb programokkal várják a nyaralókat idén nyáron. Legutóbb éppen Krausz Gábor sztárséf főzött a vendégekre, de koncertekből sem lesz hiány ezen a nyáron a „Csücsökben”.