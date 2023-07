Apa nélkül is teljes a család? Ezek az ismert nők férfi nélkül vállaltak gyereket

Jó ideje hangos már attól a sajtó, hogy Vajna Tímea mindent megtesz azért, hogy anyává válhasson, annak ellenére, hogy több egészségügyi probléma is veszélyezteti ezt a szép küldetést. Andy Vajna özvegye nemrég még gyűrűs menyasszony volt, ám minden jel arra mutat, hogy szakított a vőlegényével, Zoltánnal. Ám Timi így sem mondott le az anyaság iránti vágyáról, azaz partner nélkül is szívesen vállalna gyermeket.

Vajna Tímea még nem adta fel az anyaságról szóló álmát (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Nos, nem ő az egyetlen ismert nő, aki így gondolkodik, a Metropol pedig arra vállalkozott, hogy összegyűjti azokat a hírességeket, akik a szebbik nem képviselőiből kerültek ki, és férfi nélkül is szívesen babáznának, vagy már babáznak is!

Naomi Campbell

A párductestű modell második gyermeke idén június végén jött a világra.

„Sosem késő anyává válni” – írta egy fotó mellé a modell, utalva arra, hogy már 53 éves. Naomi Campbell már 2021-ben, az első gyermeke születésekor is 50 felett volt, ám azóta sem derült ki, hogy természetes úton szült-e, netán béranya útján, vagy örökbefogadással került hozzá a baba – ahogy a mostani gyermeknél sem lehet semmit tudni a születés körülményeiről.

Erdélyi Mónika

A műsorvezető két gyermek édesanyja. Nagyobbik lánya már kirepült a családi fészekből, de a kisebbik gyerkőc még otthon él, és őt egyre jobban megismerhetik az emberek is, hiszen édesanyjával közösen egy igen népszerű YouTube-csatornát üzemeltetnek. Egyedülálló anyaként Mónika azt vallja, hogy gyakorlatilag soha nem ereszthet le teljesen. „Bármikor bármi történhet, a figyelmem soha nem lankadhat, mert csak magára számíthat az ember” – mondta korábban Mónika Joshi Bharatnak, akivel korábban egymás konkurensei voltak, ma már azonban nagyon jó barátok.

Sheryl Crow

Sheryl Crowe két kisfiút is örökbe fogadott (Fotó: MWD / x17online.com)

Az énekesnő 2007 májusában a saját weboldalán hozta nyilvánosságra, hogy örökbe fogadott egy kéthetes kisbabát, aki a Wyatt Steven Crow nevet kapta. Sheryl három évvel később újabb gyermeket adoptált, a most hétéves Levi James Crow-t. A háromtagú család Nashville-ben él, de van lakásuk Floridában is, amit inkább a szünidőben használnak. „Persze hogy nem akarok örökké szingli lenni, ugyanakkor nagyon bonyolult kialakítani egy új kapcsolatot, ha az embernek már gyermekei vannak. Készen állok a szerelemre, ahogyan a házasságra is, de csak olyan emberrel állnék az oltár elé, akit a fiaim is elfogadnak” – nyilatkozta 2017-ben Sheryl a People magazinnak.