Vajna Tímea kórházba került, kiderült miért

Újabb fejezetéhez érkezett Vajna Tímea küzdelme az anyaságért! Sokszor beszélt arról követőinek, hogy endometriózisa miatt nehezebb számára a teherbe esés, ráadásul tavaly betöltötte a 40. évét is, ami szintén csökkenti az esélyeit – írja a Bors.

Mindennek a tetejébe, tavaly év végén arról pletykáltak, hogy elvesztett egy babát, amit sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem volt hajlandó.

Egy azonban teljesen biztos, Timi továbbra is küzd az anyaságért és mint korábbi bejegyzéséből kiderült, petesejtleszívásra jelentkezett, vagyis belevágott a lombikprogramba. Nem is habozott, Instagram-története alapján már be is feküdt a kórházba, hogy elvégezzék a beavatkozást.

Ezzel pedig lehetősége nyílik arra, hogy negyven éven túl is egyszer édesanyja váljon majd belőle.