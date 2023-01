Megcsalásról szóló videót osztott meg Vajna Timi – személyes élmény motiválta?

Újra mosolyszünet van Vajna Timi és vőlegénye, Zoltán között? A pár három éve van együtt, ez idő alatt többször szakítottak már, elengedni azonban nem tudják egymás kezét. 2021 nyarán Zoltán eljegyezte Timit, s minden jel arra utalt, hogy babát terveznek. Most viszont megint baljós jelek mutatkoztak a modell Instagramján.

24 óráig elérhető Storyjában egy beszédes videót osztott meg. A felvételen egy pár látható, a valószínűleg ittas férfi ölében ülő kedvese titokban az okosóráját böngészi, hűtlenség nyomai után kutatva. „Egy módja, hogy megtudd: a barátod megcsal”, szól a videóhoz illesztett angol mondat.

Nem kizárt, hogy Timi saját rossz élményét dolgozza fel úgy, hogy egy ilyen témájú videót osztott meg követőivel.

Fotó: Vajna Timi/Instagram Story

Timi és Zoltán kapcsolata ugyanis nem nevezhető felhőtlennek. A celeb időről időre szomorú bejegyzéseket oszt meg, s képei egy részén hiányzik ujjáról a méregdrága eljegyzési gyűrű.

Az év vége különösen rosszul alakul Andy Vajna özvegye számára. Valószínűleg épp egy sokadik szakítását élte meg Zoltánnal, miközben szeretett kutyáját, Rockyt egészségügyi okokból el kellett altatni, az év utolsó napjaiban pedig betörtek hozzá. Utóbbi atrocitás után Timi napokig betörésről és nők ellen elkövetett zaklatásról osztott meg tartalmakat, egy pszichológus szerint poszttraumás stresszt élhetett át.

Az új évnek azonban pozitívan indult neki, ujján újra feltűnt a jegygyűrűje, egy rajzolós videóval pedig várandósságára utalt.

Timi ezt a felvételt osztotta meg szilveszterkor. Bár a tartalmat nem ő készítette, bizonyára azonosulni tudott a tartalmával. Fotó: Vajna Tímea/Instagram Story

Köztudott, hogy Timi évek óta küzd a gyermekáldásért, többféle orvosi kezelést is kipróbált, hogy anya lehessen, ám esélyeit egy komoly betegség árnyékolja be. Kiderült, hogy endometriózissal küzd, 2021-ben meg is operálták, de petevezeték-ciszta műtétje is volt már, írta meg a Bors korábban. A sokat mondó kép után azonban szomorú bejegyzéseket osztott meg Timi, a követői pedig arra következtettek, hogy elveszthette a babáját.

Tragédiák sora után a legfrissebb, megcsalásról szóló videója is további szívfájdalomra enged következtetni.