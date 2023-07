30 éve énekel Singh Viki, de van akinek ez sem elég!

Singh Viki már 30 éve áll a színpadon és énekel. Kezdetben klasszikus, majd jazz irányban képezte tovább a hangját. Az énekesnő több tehetségkutató műsorban vett részt, azóta számos alkalommal láthatta és hallhatta a nagyérdemű. Sok más produkció mellett a Dancing with the Stars-ban, vagy a Sztárban sztár adásaiban is.

Korábban elmondta, hogy nem szereti, ha énektudását becsmérlik. A napokban egy kommentelő azt vágta a fejéhez, hogy nem utánoznia kéne a neves zenészeket, hanem az igazi hangját szeretné hallani.

Már gyerekkor óta énekel, ezt tanítja, de tanulja is - Fotó: Móricz István

„Drága Vikikém! Ha nem utánzóverseny, akkor egy félig indiai lánynak, miért kell utánozni a néger hangot, amivel ők születtek. Nekik ez magától jön, neked viszont erőltetett. Érezni, hogy az orgánum mű. Ezt egy zenész családból származó roma lány írja neked, akinek az apukája nem étterem-tulajdonos volt, hanem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola operaszakára járt. Az egész családom zenész. Jó a fülem. Azt szokták mondani ”aki nem tudja, tanítja”. Ebben az esetben ez igaz. Az igazi Singh Viki hangjára vagyunk kíváncsiak, nem a négerekére” – írta a hozzászóló Viki egyik posztjához.

Viki persze nem hagyta szó nélkül, hiszen három évtizede énekel és már gyerekkorában is tudatosan az énekesi pályára készült.

30 éve állok a színpadon...hidd el, minden sulit és létrafokot kijártam/megmásztam ahhoz, hogy azt énekeljek amit és ahogyan akarok. Ugye nem gáz, ha nem neked szeretnék megfelelni. Attól, hogy apukám indiai én Magyarországon nőttem fel, magyar anya mellett és megnyugtatlak kedvesem ez az orgánum nem mű...ez így szól ha kinyitom a kicsi számat és ha ez neked nem tetszik, lehet lapozni!

Nem szereti ha megkérdőjelezik az énektudását

Az énekesnő rengeteg negatív kritikát is kap, hogy merész fotókat is bevállal. Elmondta a Borsnak, hogy nem az a legbántóbb, ha az alakját becsmérlik.

"Az sokkal jobban fáj, ha az énektudásomat és a szakmaiságomat kérdőjelezik meg! Kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi az énektudásomat! Húsz éve ez a munkám és tanítom is. Igenis van egy olyan dolog a torkomban, amiben én száz százalékig biztos vagyok" – mondta korábban a Bors.