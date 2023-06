Shane Tusup példáját követi? Újabb híresség csapja a szelet Szabó Zsófinak

Szabó Zsófit lépten-nyomon összeboronálják valakivel a rajongók, annak ellenére is, hogy már többször is kijelentette: idén véletlenül sem lesz szerelmes! Sokáig arról pletykáltak, hogy kollégájával, Miller Dáviddal szűrhette össze a levet, ám ez a teória gyorsan megdőlt. Nem sokkal később aztán a magyar válogatott focistája került a képbe. A műsorvezetőt Szoboszlai Dominik társaságában kapták le egy szórakozóhelyen, ahol láthatóan nagyon jót csevegtek egymással, azonban a sportoló szíve már régóta foglalt. Így újabb delikvenst kerestek a rajongók, akit gyorsan meg is találtak: Nádai Anikó és Weisz Fanni exe, Bókay Gergő vetett szemet a szőke szépségre. A férfi az Instagramon lájkokkal és kommentekkel árasztotta el a színésznőt, pont úgy, ahogy annak idején Shane Tusup is tette. Az amerikai úszóedző ugyanis az imént említett közösségi oldalon heves lájkolással és udvarlással hívta fel Zsófi figyelmét magára, aminek az lett az eredménye, hogy randizgatni kezdtek. A jelek szerint azonban Gergővel nem jutottak el idáig...

Szabó Zsófinak az egyik kollégája udvarol? Fotó: Markovics Gábor

Zsófi az idei évre a szingliséget választotta, amit annyira élvez, hogy egyetlen férfi kedvéért sem változtatna rajta. Tudatosan elzárkózik mindenfajta ismerkedéstől, az idejét inkább kisfiára és karrierjére fordítja. Ám sokan ezt nem veszik figyelembe, s megállás nélkül bombázzák bókokkal remélve, hogy velük majd kivételt tesz a csinos híresség.

Pimasz úrnak is szemet szúrt Szabó Zsófi szépsége

Nincs könnyű dolga a férfiaknak, hiszen a műsorvezető szexibbnél szexibb fotókkal pakolja tele az Instagram-oldalát. A minap például egy olyan videót is megosztott, melyen egy aprócska bikiniben pózol. A felvétel annyira jól sikerült, hogy még az egyik kollégája sem tudott betelni a látvánnyal – szúrta ki a Bors.

Papp Gergőről, azaz Pimasz úrról van szó, aki egy tűz emoji kíséretében a következőt üzente Zsófinak: „Ahhh.” Bár a két műsorvezető feltehetően csak baráti kapcsolatot ápol egymással, a rajongók fantáziája ismét beindult...