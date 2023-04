Hoppá! Ismert magyar férfival bulizott az éjszakában Szabó Zsófi – Fotó

Szabó Zsófit ismét egy ismert magyar férfival hozták szóba! A csinos műsorvezetőt ezúttal egy sztársportoló társaságában kapták lencsevégre, amiben még semmi különös nem volna, azonban a sármos focista szíve már régóta foglalt...

Fotó: Szabolcs László

Focistával boronálták össze Szabó Zsófit

Együtt buliztak

A Ripost kiszúrt a Redditen egy fotót, miszerint Zsófi a magyar válogatott 22 éves focistájával múlatta az időt a pesti éjszakában. Bár a kép minősége nem a legjobb, az egyértelműen látszik, hogy valóban a csinos műsorvezetőt kapták lencsevégre, és bár a sztársportoló háttal áll, vonásaiból könnyedén kivehető, hogy Szoboszlai Dominik az. Egyelőre nem tudni, hogy a fotó mikor készülhetett, az azonban biztos, hogy a két híresség feltűnően jól érezte magát egymás társaságában. S ahogy az várható egy ilyen felvétel után, a rajongók fantáziája most is beindult: többen összeboronálták őket. Az igazság viszont az, hogy Dominik szíve már régóta foglalt, egy gyönyörű, szőke hajú lány a választottja, Gécsek Fanni.

Na, most akkor kijelenthetjük, hogy Zsófikának a fiatal srácok jönnek be?

– tette fel a kérdést valaki, míg egy másik kommentelő Shane Tusupot is belekeverte az ügybe.

„Hát, magasabb, mint a Tusup srác...” – poénkodott.

Fotó: Reddit

Egymás társaságában bulizott Szoboszlai Dominik és Szabó Zsófi

Kollégájával is összehozták

Nem csak a magyar válogatott sztárja az egyetlen, akivel szóba hozták Szabó Zsófit. A csinos műsorvezető a szóbeszédek szerint túlzottan is közel került fiatal kollégájához, a 26 éves Miller Dávidhoz. Az valóban vitathatatlan, hogy a két híresség között szikrázik a levegő, Zsófi ragyog Dávid mellett, ráadásul a közösségi médiában is félreérthetően üzengetnek egymásnak. A rajongók fantáziáját igazán az indította be, amikor Zsófi egy szívecskét küldött Dávidnak, ebből már sokan arra következtettek, hogy itt valóban több lehet munkakapcsolatnál. Egészen a múlt hétig, amikor a szingli anyuka élő adásban alázta meg társát....

Az egyik reggel Zsófi azt magyarázta, hogy mennyire szeret bejönni a kollégáihoz, majd Dávidhoz fordult.

„Hát, amikor te vagy, kevésbé, de mindegy” – jelentette ki, majd műsorvezetőtársa kitartóan kérdezgetni kezdte, tényleg igaz-e, amit mondott.

Figyelj, többen vagyunk itt műsorvezetők, és végül is te nekem a sor végén vagy

– érkezett a válasz, mire Miller azt felelte: megszokta már, hogy a tornasoroknak is a végén helyezkedik el. A nézőket persze felháborította az eset, a kommenteket látva azóta sem békéltek meg Zsófival...