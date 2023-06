Megszólalt Ágica a reggeli rosszulléte kapcsán: a legrosszabbkor jött

Ezen a héten Ágica is a Hal a tortán csapatába tartozott, ennek apropóján pedig négyszer vendégeskedett társainál, egyszer pedig neki kellett vendégül látnia a többieket. Az egykori realitys mindent megtett annak érdekében, hogy a vacsora jól sikerüljön, a reggel azonban nehezen indult.

Ágicát nagyon rosszul érintette a görcs / Fotó: TV2

Nyugodtan indult Ágica reggele, noha eseménydús nap elé nézett. Öt fő számára kellett ízletes, háromfogásos vacsorát készítenie, reggel pedig édesanyját hívva sétált le a lépcsőn,és a kávéját kevergetve várta, hogy felvegye a telefont. Már az is igencsak felbosszantotta, hogy hosszasan kellett várakoznia, mire az anyukája felvette. Tanácsokat szeretett volna kérni, ám közben haladnia is kellett volna, hiszen ilyenkor az idővel is versenyeznek a sztárok.