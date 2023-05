Ez sz*r ügy! Öklendeztek a vendégek Judy vacsoráján

A legjobb családban is megesik, hogy a házikedvenc egy váratlan pillanatban úgy dönt, nem jelez a gazdinak, hogy szólítja a természet, inkább nemes egyszerűséggel elvégzi a dolgát ott, ahol éppen van. Ezzel tulajdonképpen nincs is nagy gond, ha csak magunk vagyunk otthon, de ha ez úgy esik meg, hogy történetesen vacsoravendégeink vannak, ráadásul még a kamera is forog, nos, az már kissé kellemetlen. Ezt tapasztalhatta meg Judy a Hal a tortán szerdai adásának felvételén, amikor is ő látta vendégül Kiss Katót, Molnár Anikót, Csokit és Vajtó Lajost.

Csoki nehezen viselte a... Fotó: Super TV2

Az egyébként rém cuki eb, éppen a tálalás előtti pillanatokat találta alkalmasnak arra, hogy felhívja magára a gazdája és persze a vendégsereg figyelmét, ami sikerült is. Csoki alaposan ki is akadt, miután az orrával, majd a szemével is érzékelte a "csomagot". Hisztiével pedig máris magára vonta a köztudottan éllatbarát Molnár Anikó haragját.

Odakakilt a kutya, most mi van?! Te akartál gyereket?!

- ugrott mindjárt Csoki torkának a Super TV2 kamerái előtt az Onlyfans-on bomba üzletet összehozó egykori Nagy Ő. A 26 éves híresség persze azonnal vissza is vágott. "Nem azért akartam gyereket, hogy odasz*rjon!"- vágott vissza Anikónak.

Vajtó Lajos is szedegette a... Fotó: Super TV2

Eközben a házigazda egy adag vécépapírral felfegyverkezve elindult az akkorra már ház szerte terjengő szag forrása felé. A takarítási művelethez segítséget is kapott, ugyanis a mindig Grál-lovag Vajtó Lajos felpattant és részt vett az eltávolítási műveletben. Végül persze neki is akadt egy-két keresetlen szava a történtekhez.

"Egy társaság éhesen jön, enni szeretne... Bevallom őszintén, volt szag, tehát az úgy rendben volt"

- reagált Lajos.