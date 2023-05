Vallásáról beszélt Csoki: nehéz így főzni a Hal a tortánban

A TV2 Hal a tortán e heti csapatába is érdekesebbnél érdekesebb egyéniségek kerültek be: a show-t kétség kívül Csoki viszi, most pedig bepillantást nyerhettünk étkezési szokásaiba. Gáspár Beát valósággal sokkolta, amikor a vallásának szabályairól beszélt.

Csoki tartja a katolikus tanításokat – Fotó: TV2

A TV2 Hal a tortán műsora igen nagy sikereket ér el. Ez már az alapvető koncepciónak is köszönhető, hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, hogy milyen körülmények között élnek a sztárok, és miképpen forgolódnak a konyhában. Arról nem is beszélve, hogy egy jó (bár gyakran rossz) vacsora és egy pohár bor mellett könnyebben megnyílnak, és ekkor olyan történeteket is elmesélnek, amelyekre egyébként nem vetemednének. A Hal a tortán idei szériájában ugyanakkor nagyszerűen válogatják össze a csapatokat is, így színesebbnél színesebb egyéniségek vendégelik meg egymást.